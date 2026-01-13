Россияне снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, есть существенные повреждения

Армия РФ в очередной раз атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. В результате обстрела существенно повреждено оборудование ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

Сообщается, что всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз. В результате них 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.

"В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции. Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года", - отметили в ДТЭК.

Массированный обстрел 13 января

В ночь на 13 января в Украине и нескольких регионах трижды объявляли сигнал воздушной тревоги. Российские войска нанесли удары по северным, восточным и южным областям, применив беспилотники и ракеты различных типов.

В частности, в результате обстрела пригорода Харькова был поврежден терминал компании "Новая почта". В Киеве ночью также раздавались взрывы, после которых в ряде районов зафиксировали перебои с электро- и теплоснабжением.

Также российские войска ночью атаковали Одессу. в результате очередного массированного удара повреждены энергетические объекты, многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад, луна-парк, лицей, фитнес-центр, а также частный транспорт.

Среди пострадавших - шесть человек в возрасте от 35 до 68 лет. Двое с травмами средней степени тяжести госпитализированы, еще четырем медицинская помощь оказана на месте. Все находятся под наблюдением врачей.

По данным мониторинговых сообществ, эта ночная атака стала рекордной по количеству использованных Россией баллистических ракет. Кроме того, в воздушном пространстве Украины фиксировали полеты крылатых ракет.