Головна » Життя » Суспільство

В Ірпені воду даватимуть за графіками через відсутність світла

Київська область, Вівторок 13 січня 2026 18:08
В Ірпені воду даватимуть за графіками через відсутність світла Ілюстративне фото: воду мешканцям міста даватимуть за графіком двічі на добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

В Ірпені Київської області воду даватимуть за графіками через відсутність електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КП "Ірпіньводоканал" у Facebook і допис прем'єр-міністра Юлії Свириденко в Telegram.

Через відсутність світла воду мешканцям міста даватимуть за тимчасовим графіком двічі на добу:

  • з 06:00 до 09:00
  • з 18:00 до 21:30

"Після відновлення електропостачання подача води буде відновлена у штатному режимі", - йдеться у заяві.

Свириденко повідомила про розмову з очільником Київської ОВА Миколою Калашником щодо ситуації із водопостачанням в Ірпені.

"Максимально оперативно має бути відновлене нормальне водопостачання без графіків. Ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене", - зазначила прем'єр.

Обстріл України і ситуація зі світлом

Нагадаємо, в ніч на 13 січня російські війська запустили по території України майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

Близько 02:00 Київ атакували балістичними ракетами - у Києві лунали вибухи. Пізніше, під ранок, місто знову зазнало ракетного обстрілу.

Згідно з даними з сайту ДТЕК, в окремих районах та мікрорайонах Києва електропостачання може бути відсутнім до кінця доби. Зокрема, йдеться про Поділ, Виноградар та Святошин. В Гостомелі та Ірпені Київської області електроенергії не буде до післязавтра, 15 січня.

Заступник міністра енергетики Сергій Колесник розповів, що зараз ситуація в Києві найскладніша серед усіх регіонів. Також частина споживачів у столиці залишаються без опалення.

За його словами, спрогнозувати ситуацію зі світлом поки що неможливо, оскільки окупанти проводять регулярні обстріли.

Під ворожим вогнем вночі опинилися також Харків, Одеса й Кривий Ріг. Повідомляється про загиблих, поранених та значні руйнування. Зокрема, у Харкові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинули четверо людей.

Також, згідно з даними ДТЕК, цієї ночі російські війська вкотре атакувала теплоелектростанцію - суттєво пошкоджене обладнання ТЕС.

В Міненерго розповіли, що окупанти вночі атакували об'єкти енергетики у ряді областей, в результаті чого знеструмлення фіксуються у столиці та семи областях.

Детально про те, що відомо про черговий обстріл Росією України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

