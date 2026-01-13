Самая сложная ситуация остается в Киеве: сколько домов без отопления

В Киеве сложилась наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением среди всех регионов Украины. Также часть потребителей в столице остается без отопления.

Как передает РБК-Украина , об этом на брифинге заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Ситуация со светом

"Мы видим, что враг идет ва-банк и тратит все существующие силы, средства для фактически разрушения энергетической составляющей. Особый прицел идет по Киеву, по большим населенным пунктам", - отметил он.

По словам чиновника, россияне повредили как генерацию, так и передачу электроэнергии. Постоянные обстрелы влияют на темпы восстановления.

Колесник рассказал, что в большинстве областей Украины сейчас действуют графики почасовых отключений света. Ограничения электроснабжения достаточно жесткие, поскольку сейчас необходимо сбалансировать энергосистему и обеспечить синхронизацию между центральной, западной и северо-восточной ее частями.

"Самая сложная ситуация в столичном регионе, в городе Киеве", - сказал он.

Ситуация с отоплением

Также Колесник уточнил, что из более чем 12 тысяч домов в Киеве без отопления по состоянию на 13:00 13 января находилось 472 дома.

"Самое большое количество в Печерском районе соответственно 197 домов, Шевченковский район - 123, Голосеевский - 71", - добавил замминистра энергетики.

По его словам, аварии в системе отопления во время морозов удалось избежать благодаря тому, что была слита вода на магистральных трубопроводах.

"Магистральные трубопроводы больших диаметров, если они соответственно выходят из строя, то это ставит под угрозу целый квартал и район. Такой ситуации не допущено", - обратил внимание чиновник.

Но точечные аварии в отдельных домах возможны, хоть и по состоянию на сейчас такой информации нет.

В целом по Украине с отоплением более 70 тысяч домов (98,5%). При этом теплоснабжение сохраняется для 24,5 объектов соцсферы (более 99%).

"То есть можем констатировать, что, несмотря на системную работу врага по нашим объектам критической инфраструктуры, в целом система Украины демонстрирует устойчивость, стабильность", - заявил Колесник.