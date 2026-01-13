ua en ru
В Гостомеле и Ирпене света не будет до 15 января, - ДТЭК

Киевская область, Вторник 13 января 2026 13:07
В Гостомеле и Ирпене света не будет до 15 января, - ДТЭК Фото: жители Киевщины будут без света до четверга (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Гостомеле и Ирпене Киевской области электроэнергии не будет до послезавтра, 15 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные с сайта ДТЭК.

В сообщениях, которые получили местные жители, говорится, что света не будет до 02:25 четверга, 15 января. Причиной указывают аварийные ремонтные работы.

В Гостомеле и Ирпене света не будет до 15 января, - ДТЭКФото: сообщение ДТЭК об отключениях (скриншот)

В Гостомеле и Ирпене света не будет до 15 января, - ДТЭКФото: сообщение ДТЭК об отключениях (скриншот)

Ночной удар по Украине

Напомним, во время ночной атаки российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Около 02:00 Киев атаковали баллистическими ракетами - в Киеве раздавались взрывы. Позже, под утро, город снова подвергся ракетному обстрелу.

Под вражеским огнем этой ночью оказались также Харьков, Одесса и Кривой Рог. Сообщается о погибших, раненых и значительных разрушениях. В частности, в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.

Также, согласно данным ДТЭК, этой ночью российские войска в очередной раз атаковали теплоэлектростанцию - существенно повреждено оборудование ТЭС.

В Минэнерго рассказали, что оккупанты ночью атаковали объекты энергетики в ряде областей, в результате чего обесточивание фиксируются в столице и семи областях.

Согласно данным с сайта ДТЭК, в отдельных районах и микрорайонах Киева электроснабжение может отсутствовать до конца суток. В частности, речь идет о Подоле, Виноградарь и Святошин.

Подробно о том, что известно об очередном обстреле Россией Украины - читайте в материале РБК-Украина.

