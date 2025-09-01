Ирландия готова внести вклад в гарантии безопасности для Украины, - Зеленский

Ирландия готова сделать свой вклад в обеспечение безопасности Украины после завершения войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел разговор с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином.

Он, в частности, поблагодарил Ирландию за помощь в обустройстве укрытий в украинских школах.

"Благодаря этому еще больше наших школьников могут учиться офлайн и быть в безопасности. Мы также говорили о помощи с финансированием для обеспечения учащихся бесплатным питанием. Договорились искать возможности", - отметил президент.

Лидеры также обсудили работу над гарантиями безопасности для Украины.

"Для нас очень важна вовлеченность всех партнеров. Ирландия готова сделать свой вклад в обеспечение безопасности. Мы также одинаково видим необходимость усиления давления на Россию, в том числе и через введение вторичных санкций", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, "чтобы в Москве наконец почувствовали, что эта война является для них действительно дорогой".

Только так, по словам украинского президента, россияне начнут думать о том, "как закончить то, что сами начали".

"Очень ценим поддержку нашего европейского будущего со стороны Ирландии и четкую позицию о том, что Украина и Молдова должны двигаться вместе в переговорном процессе", - добавил Зеленский.