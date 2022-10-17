Иранские дроны атакуют Украину. Главные факты спустя месяц постоянных ударов

Сегодня, 17 октября 2022 года, Россия снова массированно ударила по Украине иранскими дронами-камикадзе. В общей сложности противник применяет их чуть более месяца.

Что известно о дронах Shahed-136

Именно эту модель широко применяет Россия в войне против Украины. Впервые информация подтвердилась в сентябре, когда Вооруженные силы сбили такой дрон в районе Купянска Харьковской области. Западные союзники еще летом предупреждали о том, что Москва заказала крупную партию у Ирана.

Через несколько дней российская сторона сразу несколькими дронами атаковала Одессу, и с тех пор они применяются для ударов по объектам критической инфраструктуры, в том числе энергетической. Особенно массированный характер они приобрели в последнюю неделю, когда Россия била ими фактически по всей территории Украины.

Иранский беспилотник Shahed-136 является копией американского MQ-1 Predator. Согласно заявлению производителя, максимальная дальность полета составляет 2 000 километров при эффективной около 1 000. Дроны летят на высоте от 60 до 4000 метров со скоростью порядка 180 км/час.

Беспилотники Shahed-136 не управляются операторами и не имеют оптических приборов, их заранее программируют на заданный маршрут и прописывают координаты целей. Запускаются с наземной платформы, способны атаковать так называемым роем. Боевая часть весит от 20 до 40 кг, благодаря чему дрон-камикадзе разбивает кирпичные стены и перекрытия из бетонных плит.

Подробнее об иранских БПЛА в видео РБК-Украина.

Отметим, главным минусом Shahed-136 является громкий звук, напоминающий работу мопеда или бензопилы, который они издают при полете. С другой стороны, скорость и высота полета делает его практически невидимым для систем противовоздушной обороны.

На сегодня Россия является единственной страной, кроме Ирана, которая применяет эти беспилотники.

Shahed или "Герань"?

Примечательно, что сбитые иранские беспилотники имеют маркировку на кириллице "Герань-2". Но их "внутренности" отчетливо указывают на то, что это либо просто перекрашенный Shahed-136, либо дрон, собранный из иранских комплектующих.

Российские СМИ преимущественно используют наименование "Герань-2", когда пишут об ударах по украинских городах. И повторяют, что это якобы не иранские поставки, а дроны, изготовленные благодаря полученным технологиям. Также российские пропагандисты, описывая "Герань", называют его "самым популярным цветком этой осени".

Как сбивают иранские дроны

Из-за того, что украинские системы ПВО преимущественно "заточены" на выявление ракет, сбивать медленные низколетящие цели приходится другими средствами. В сентябре министр обороны Алексей Резников говорил, что военные научились глушить эти дроны-камикадзе. А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что Shahed-136 удается нейтрализовать польскими зенитно-ракетными комплексами.

"Именно Польша предоставила комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны, запущенные россиянами. Это реалии сегодняшней войны. Спасибо братьям-полякам", - заявил он на прошлой неделе.

Кроме того, известно, что на перехват беспилотников поднимают боевую авиацию. Также достаточно эффективно против них работают стрелковое оружие и антидроновые ружья-глушители.

Сколько у России дронов-камикадзе

Украинская сторона полагает, что Россия может иметь сотни дронов-камикадзе типа Shahed-136. По словам спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, противник мог наладить непрерывные поставки из Ирана.

"Речь может идти о сотнях Shahed-136, которые они (россияне - ред.) маркируют как "Герань"…Соответствующие дипломатические ноты уже выставлены иранскому правительству", - отметил он.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский уверен, что иранские дроны уже не помогут России. Хотя на прошлой неделе сделал заявление о том, что в Украине их сбивают почти каждый час, а общее число заказанных беспилотников переваливает за тысячи.

"Одних только "Шахедов" Россия заказала в Иране 2400 штук", - заявил он в обращении к лидерам "Большой семерки".

Но это не означает, что именно таким количеством располагает противник. На днях министр обороны Алексей Резников назвал цифру около 300 беспилотных аппаратов. Но Москва пытается закупить еще несколько тысяч.

"Мы не сидим на месте. Мы разрабатываем системы для уничтожения, подавления, потому что наши военные уже научились это делать. Мы разбираем все детали до нюансов, смотрим, какие там электронные мозги, и соответственно готовим системы противодействия", - добавил министр.

Кроме того, по данным американского Института изучения войны (ISW), российская сторона заключила еще одно соглашение с Ираном. На этот раз речь идет о поставках новинки - беспилотников Arash-2. На сегодня нет достоверных сведений об этих аппарат, но Тегеран говорит, что они способны преодолеть расстояние до 2 000 километров и атаковать цели на территории Израиля, обходя его средства ПВО.

Как оправдывается Иран

Еще в мае Иран выразил готовность стать посредником в переговорах между Украиной и Россией и хотел организовать встречу воюющих сторон. Однако непростая история отношений Киева и Тегерана поставила под сомнение искренность его намерений.

Применение иранских беспилотников окончательно сорвало маски. Украинская сторона не стала затягивать и после подтвержденных фактов использования Shahed-136 лишила иранского посла аккредитации. Несмотря на это, Иран продолжает отрицать поставки дронов-камикадзе.

"Исламская Республика Иран считает опубликованные новости о поставке беспилотников в Россию для использования в украинском конфликте необоснованными и не подтверждает их", - говорил в начале октября официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Циничным заявлением отличился и министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян, отметив, что Тегеран якобы сохраняет нейтралитет.

"Хотя некоторые страны оказали военную поддержку Украине, мы никогда не отправляли и не будем отправлять ни одного оружия в Россию для использования в войне против Украины, поскольку считаем, что решение этого кризиса является политическим, и предоставление какой-либо вооруженной поддержки обеим сторонам откладывает шанс на мир", - подчеркнул он.

Сегодняшняя массированная атака на Киев и другие украинские регионы также не смутила иранскую сторону. В МИД этой страны заявили, что информация об ударах дронами Shahed-136 имеет политические амбиции и якобы распространяется западными источниками.

***

По мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, утренняя атака дронов свидетельствует об объединении России и Ирана ради того, чтобы "сеять террор". Поэтому мировое сообщество должно единым фронтом противостоять таким попыткам. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня прямо из бомбоубежища обратился к европейским коллегам с призывом ввести санкции.

По данным Reuters, главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза уже обсуждают передачу иранских беспилотников России, и ожидается политическое соглашение о будущих санкциях.

До этого Франция и Германия дали понять, что поставки дронов для России следует рассматривать как нарушение резолюции Совета безопасности ООН о разработке ядерного оружия в Иране.