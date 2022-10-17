Іранські дрони атакують Україну. Головні факти через місяць постійних ударів

Сьогодні, 17 жовтня 2022 року, Росія знову масовано ударила по Україні іранськими дронами-камікадзе. Загалом противник застосовує їх трохи більше місяця.

Що відомо про дрони Shahed-136

Саме цю модель широко застосовує Росія у війні проти України. Вперше інформація підтвердилася у вересні, коли Збройні сили збили такий дрон у районі Куп'янська Харківської області . Західні союзники ще влітку попереджали, що Москва замовила велику партію в Ірану.

За кілька днів російська сторона одразу кількома дронами атакувала Одесу, і з того часу вони застосовуються для ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема енергетичної. Особливо масованого характеру вони набули в останній тиждень, коли Росія била ними фактично по всій території України.

Іранський безпілотник Shahed-136 є копією американського MQ-1 Predator. Згідно з заявою виробника, максимальна дальність польоту становить 2 000 кілометрів за ефективної близько 1 000. Дрони летять на висоті від 60 до 4000 метрів зі швидкістю близько 180 км/год.

Безпілотники Shahed-136 не керуються операторами та не мають оптичних приладів, їх заздалегідь програмують на заданий маршрут та прописують координати цілей. Запускаються з наземної платформи, здатні атакувати так званим роєм. Бойова частина важить від 20 до 40 кг, завдяки чому дрон-камікадзе розбиває цегляні стіни та перекриття з бетонних плит.

Детальніше про іранські БПЛА у відео РБК-Україна.

Відзначимо, що головним мінусом Shahed-136 є гучний звук, що нагадує мопед або бензопилу, який вони видають при польоті. З іншого боку, швидкість та висота польоту робить його практично невидимим для систем протиповітряної оборони.

Сьогодні Росія є єдиною країною, крім Ірану, яка застосовує ці безпілотники.

Shahed чи "Герань"?

Цікаво, що збиті іранські безпілотники мають маркування на кирилиці "Герань-2". Але їх "начинка" чітко вказує на те, що це або просто перефарбований Shahed-136, або дрон, зібраний з іранських комплектуючих.

Російські ЗМІ переважно використовують найменування "Герань-2", коли пишуть про удари по українських містах. І повторюють, що це нібито не іранські поставки, а дрони, виготовлені завдяки отриманим технологіям. Також російські пропагандисти, описуючи "Герань", називають його "найпопулярнішою квіткою цієї осені".

Як збивають іранські дрони

Через те, що українські системи ППО переважно "заточені" на виявлення ракет, збивати повільні цілі, що низько летять, доводиться іншими засобами. У вересні міністр оборони Олексій Резніков говорив, що військові навчилися глушити ці дрони-камікадзе. А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що Shahed-136 вдається нейтралізувати польськими зенітно-ракетними комплексами.

"Саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами. Це реалії сьогоднішньої війни. Дякуємо братам-полякам", - заявив він минулого тижня.

Крім того, відомо, що на перехоплення безпілотників піднімають бойову авіацію. Також досить ефективно проти них працюють стрілецька зброя та антидронові рушниці-глушники.

Скільки у Росії дронів-камікадзе

Українська сторона вважає, що Росія може мати сотні дронів-камікадзе типу Shahed-136. За словами спікера Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, противник міг налагодити безперервні поставки з Ірану.

"Йдеться про сотні Shahed-136, які вони (росіяни - ред.) маркують як "Герань"... Відповідні дипломатичні ноти вже виставлені іранському уряду", - зазначив він.

Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський упевнений, що іранські дрони вже не допоможуть Росії. Хоча минулого тижня зробив заяву про те, що в Україні їх збивають майже щогодини, а загальна кількість замовлених безпілотників перевалює за тисячі.

"Одних лише "Шахедів" Росія замовила в Ірані 2400 штук", - заявив він у зверненні до лідерів "Великої сімки".

Але це не означає, що саме таку кількість має противник. Днями міністр оборони Олексій Резніков назвав цифру близько 300 безпілотних апаратів . Але Москва намагається придбати ще кілька тисяч.

"Ми не сидимо на місці. Ми розробляємо системи для знищення, придушення, тому що наші військові вже навчилися це робити. Ми розбираємо всі деталі до нюансів, дивимося, які там електронні мізки і відповідно готуємо системи протидії", - додав міністр.

Крім того, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російська сторона уклала ще одну угоду з Іраном. Цього разу йдеться про поставки новинки - безпілотників Arash-2. На сьогодні немає достовірних відомостей про ці апарати, але Тегеран каже, що вони здатні подолати відстань до 2 000 кілометрів і атакувати цілі на території Ізраїлю, оминаючи його засоби ППО.

Як виправдовується Іран

Ще в травні Іран висловив готовність стати посередником у переговорах між Україною та Росією та хотів організувати зустріч воюючих сторін. Проте непроста історія відносин Києва та Тегерана поставила під сумнів щирість його намірів.

Застосування іранських безпілотників остаточно зірвало маски. Українська сторона не затягувала і після підтверджених фактів використання Shahed-136 позбавила іранського посла акредитації. Незважаючи на це, Іран продовжує заперечувати постачання дронів-камікадзе.

"Ісламська Республіка Іран вважає опубліковані новини про поставки безпілотників до Росії для використання в українському конфлікті необґрунтованими і не підтверджує їх", - говорив на початку жовтня офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані.

Цинічною заявою відзначився і міністр закордонних справ Хосейн Амірабдоллахян, наголосивши, що Тегеран нібито зберігає нейтралітет.

"Хоча деякі країни надали військову підтримку Україні, ми ніколи не відправляли і не відправлятимемо жодної зброї до Росії для використання у війні проти України, оскільки вважаємо, що вирішення цієї кризи є політичним, і надання будь-якої збройної підтримки обом сторонам відкладає шанс на світ", - наголосив він.

Сьогоднішня масована атака на Київ та інші українські регіони також не збентежила іранську сторону. У МЗС цієї країни заявили, що інформація про удари дронами Shahed-136 має політичні амбіції та нібито поширюється західніми джерелами.

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На думку міністра оборони України Олексія Резнікова, ранкова атака дронів свідчить про об'єднання Росії та Ірану задля того, щоб "сіяти терор". Тому світова спільнота має єдиним фронтом протистояти таким спробам. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні прямо з бомбосховища звернувся до європейських колег із закликом запровадити санкції.

За даними Reuters, глави зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу вже обговорюють передачу іранських безпілотників Росії, і очікується політична угода щодо майбутніх санкцій.

До цього Франція та Німеччина дали зрозуміти, що постаки дронів для Росії слід розглядати як порушення резолюції Ради безпеки ООН щодо розробки ядерної зброї в Ірані.