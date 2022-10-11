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Украинские военные сбили 9 дронов-камикадзе польскими ЗРК

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Вторник 11 октября 2022 21:55
Украинские военные сбили 9 дронов-камикадзе польскими ЗРК Фото: украинские военные за два часа сбили 9 дронов-камикадзе польскими ЗРК (mil in ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники сбили девять иранских дронов-камикадзе с помощью польских зенитных ракетных комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА Shahed-136", - написал он.

Залужный отметил, что такие успехи - это результат качественной подготовки украинских зенитчиков, которую проводили польские военные.

Он также добавил, что именно Польша предоставила комплексы, из которых украинцы советскими ракетами сбивают иранские дроны.

Напомним, сегодня россияне дважды атаковали Ладыжинскую тепловую электростанцию в Винницкой области с помощью дронов-камикадзе.

Как сообщалось ранее, вчера украинские бойцы уничтожили 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 за 3,5 часа.

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