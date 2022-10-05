Иранские дроны уже не помогут России в войне, - Зеленский

Иранские дроны "Шахид" или любое другое оружие с таким же естественным для "русского мира" названием не помогут России победить в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Он объяснил, почему России приходится скрывать даже название оружия, которое она использует на фронте.

"Вам приходится объяснять своему обществу, зачем нужна эта война, лживая мобилизация и уничтожение перспектив вашего народа. Когда люди чувствуют правоту и находятся на собственной земле, они сами все знают", - заявил президент.

Он напомнил о ночной атаке иранских дронов-камикадзе в Белой Церкви.

"Даже если вы где-то еще в мире найдете какое-то другое оружие с таким же естественным для вашего русского мира названием, как эти иранские "Шахиды", которыми вы пытаетесь бомбить наши города, как например, Белая Церковь, это все равно уже вам ничем не поможет", - сказал Зеленский.

По его словам, все больше россиян осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну.

Иранские беспилотники в Украине

Как известно, еще в июле США предупреждали о том, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины. Позже стало известно о том, что представители России уже дважды летали в Иран, чтобы осмотреть БПЛА.

Впервые иранские БПЛА были сбиты над Украиной 13 сентября. Тогда же воздушную цель приземлили вблизи Купянска Харьковской области. Стоит отметить, что иранские беспилотники используются в Украине под другим названием. Оккупанты переименовуют "Shahed-136" на "Герань-2".

Из-за поставок боевых дронов России украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Тегеран в свою очередь заявил о якобы "влиянии третьих стран" на решения Украины.

Стоит отметить, что российские войска последнее время довольно активно используют иранские беспилотники в войне против Украины. Только сегодня ночью оккупанты запустили по Киевской области около 12 дронов-камикадзе. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры, а также есть раненый.