Кулеба из бомбоубежища призвал ЕС к новым санкциям и попросил системы ПВО
Украина просит ЕС предоставить больше систем противовоздушной обороны и призывает ввести санкции против Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Я, пожалуй, первый министр иностранных дел, обратившийся на заседание совета министров иностранных дел ЕС по бомбоубежищу из-за сирены воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Кулеба попросил предоставить Украине больше систем ПВО и боеприпасов. Также министр призвал ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников.
"9 пакет санкций ЕС против России должен быть сильным", - добавил Кулеба.
Утром 17 октября российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе "Shahed-136", закупленными у Ирана . Взрывы были слышны в Шевченковском районе города. Один из дронов попал в жилой дом. На данный момент известно о трех погибших, 4 раненых и 19 спасенных в результате атаки.
Представитель МИД страны Насер Канаани заявил, что Тегеран не передавал Москве БПЛА , а "публикуемые новости имеют политические амбиции и распространяются по западным источникам".
Тем временем министры иностранных дел Европейского союза призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины.
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