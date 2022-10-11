ua ru
Вт, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно, сколько дронов-камикадзе заказала Россия у Ирана.

Новина українською →
Вторник 11 октября 2022 17:25
Стало известно, сколько дронов-камикадзе заказала Россия у Ирана. Фото: Стало известно, сколько дронов-камикадзе заказала Россия у Ирана (defence-ua com)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия заказала в Иране 2400 дронов-камикадзе, которые используются в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Президент заявил, что Украина почти каждый час сбивает иранские дроны-камикадзе.

"Одних только "Шахидов" Россия заказала в Иране 2400 штук", - заявил президент.

По его словам, данная информация поступила от украинской разведки. Именно поэтому Украина должна иметь достаточное количество ракет в предоставленные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Эти системы должны быть интегрированы с системами обороны Украины.

Напомним, что россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе из Белоруссии.

Ранее военные сбили пять дронов-камикадзе, атаковавших Николаевскую область.

Также, РБК-Украина писало о том, что только вчера наши воины за пять часов сбили четыре иранских дрона . Еще перед этим ППО "приземлило" девять единиц .

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на продажу Ираном России дронов-камикадзе. Позже было принято решение оставить посла Ирана аккредитации . Иран, со своей стороны, отверг обвинения и заявил о якобы "влиянии третьих стран".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Война в Украине
NEWS
Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Беларусью
Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Беларусью
DAILY
Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну