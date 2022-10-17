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Резников об атаке дронов: Россия и Иран объединяются для террора

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Понедельник 17 октября 2022 15:00
Резников об атаке дронов: Россия и Иран объединяются для террора Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр обороны Украины Алексей Резников после утренних атак дронов заявил, что Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор. Он призвал мир совместно противостоять этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минобороны Украины.

"Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор и смерть. "Shahed-136" - это лишь один из их инструментов, наряду с ракетами "Калибр", "Искандер", "Х", беспилотниками "Mojaher-6", "Fateh-110", "Zolfaghar". Демократии и самые светлые умы мира должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло", - заявил Резников.

Атаки дронов

Утром 17 октября российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе "Shahed-136", закупленными у Ирана. Взрывы были слышны в Шевченковском районе города. Один из дронов попал в жилой дом. На данный момент известно о трех погибших, 4 раненых и 19 спасенных в результате атаки.

Кроме того, иранские дроны нанесли удары по Николаеву. Там беспилотник атаковал цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.

На фоне атак "Шахедов" в Иране снова отличились циничным заявлением о поставках дронов России. Представитель МИД страны Насер Канаани заявил, что Тегеран не передавал Москве БПЛА, а "публикуемые новости имеют политические амбиции и распространяются западными источникам".

Тем временем министры иностранных дел Европейского союза призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины.

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