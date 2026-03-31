В Иране подтвердили контакты с США: "Но это не означает, что мы ведем переговоры"

21:47 31.03.2026 Вт
В Тегеране утверждают, что никаких предложений или ответа Вашингтону не присылали
aimg Мария Науменко
В Иране подтвердили контакты с США: "Но это не означает, что мы ведем переговоры" фото: министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что между Тегераном и Вашингтоном происходит обмен сообщениями, в том числе напрямую и через посредников. В то же время он подчеркнул, что это не означает начала переговоров между сторонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

По словам Арагчи, он продолжает получать сообщения от спецпосланника США Стива Уиткоффа напрямую, однако это, по его словам, не следует трактовать как переговорный процесс между Ираном и Соединенными Штатами.

"Я по-прежнему получаю сообщения от Уиткоффа напрямую, но это не означает, что мы ведем переговоры", - отметил иранский дипломат.

Министр также заявил, что вся коммуникация с Вашингтоном происходит только через министерство иностранных дел Ирана или поступает через него. По его словам, параллельно происходит и обмен информацией между службами безопасности.

Он опроверг утверждения о якобы переговорах с какой-либо стороной внутри Ирана. По его словам, все контакты с Вашингтоном проходят исключительно через министерство иностранных дел или поступают через него, а отдельно идет обмен информацией между службами безопасности.

Кроме того, Арагчи заявил, что Тегеран не отвечал на 15-пунктный американский план и не передавал Соединенным Штатам никаких собственных инициатив или условий. Он добавил, что в Иране до сих пор не приняли решение о возможных переговорах с США, а сама эта тема вызывает предостережения.

Отдельно глава иранского МИД высказался о возможном завершении боевых действий. По его словам, Иран не согласится только на паузу или временное перемирие, а готов говорить только о полном прекращении войны во всем регионе.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, последние заявления Дональда Трампа по Ирану были противоречивыми. Сначала он утверждал, что косвенные контакты с Тегераном "идут хорошо" и соглашение могут заключить очень быстро, однако вскоре снова перешел к жестким ультиматумам.

Трамп заявил, что если Иран не согласится на договоренности и не откроет Ормузский пролив, США "взорвут и полностью уничтожат" все электростанции, нефтяные скважины и остров Харг. При этом он уже допустил, что соглашения с Тегераном может и не быть.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Вашингтон по-прежнему ориентируется на ранее озвученные сроки операции - 4-6 недель, из которых 30 дней уже прошли.

В то же время, по данным СМИ, впоследствии Трамп дал понять своим помощникам, что готов остановить войну даже в случае, если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым.

Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
