В Белом доме намекнули на сроки окончания войны с Ираном
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США не меняют сроки своей операции против Ирана и придерживаются ранее установленных дат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Во время общения с прессой к Левитт уточнили, какие сроки окончания войны, так как президент США Дональд Трамп говорил о четырех неделях, а госсекретарь Марко Рубио допустил еще две-три недели. Спикер в ответ сказала следующее:
"Что касается сроков, президент как верховный главнокомандующий и Пентагон всегда называли приблизительный срок 4-6 недель... сейчас у нас 30-й день. Так что посчитайте сами, сколько времени еще нужно Пентагону, чтобы полностью достичь целей операции "Эпическая ярость", - сказала Левитт.
Среди основных целей она назвала следующие:
- уничтожение иранского флота;
- уничтожение баллистических ракет;
- демонтаж инфраструктуры производства дронов и ракет;
- значительное ослабление прокси-сил;
- предотвращение возможности Ирана когда-либо получить ядерное оружие.
Чуть позже пресс-секретарю Белого дома напомнили, что по словам Трампа, США опережают график по военным целям и срок был указан 4-6 недель, на что Левитт сказала, что Вашингтон придерживается ранее озвученных дат.
"Я только что получила обновления от Пентагона по выполнению целей, и армия была чрезвычайно успешной. Мы должны гордиться, нашими вооруженными силами за то, что они сделали за 30 дней. Миссия продлится до достижения целей, и срок 4-6 недель сохраняется", - ответила она.
Также Левитт обмолвилась по поводу того, что Трамп распорядился о 10-дневной паузе насчет ударов по электростанциям и другой энергетической инфраструктуре Ирана. По его словам, это настоящая "уникальная возможность для режима заключить выгодную сделку с США". Как известно, 10-дневная пауза действует до 6 апреля.
Завершение войны на Ближнем Востоке
Напомним, что вчера президент США Дональд Трамп сделал много заявлений на тему войны в Иране. В одном из интервью он сказал, что намерен захватить иранскую нефть и может взять под контроль остров Харг, который является экспортным центром нефти Тегерана.
При этом он сообщил, что непрямые переговоры между США и Ираном идут очень хорошо и сделка может быть достигнута быстро.
Хотя спустя почти сутки, Трамп уже допустил, что соглашения, скорее, не будет, поэтому пригрозил взорвать и уничтожить все электростанции и нефтяные скважины страны, а также остров Харг.