ua en ru
Вт, 31 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

В Ірані підтвердили контакти зі США: "Але це не означає, що ми ведемо перемовини"

21:47 31.03.2026 Вт
3 хв
У Тегерані стверджують, що жодних пропозицій чи відповіді Вашингтону не надсилали
aimg Марія Науменко
В Ірані підтвердили контакти зі США: "Але це не означає, що ми ведемо перемовини" фото: міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі (Getty Images)

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив, що між Тегераном і Вашингтоном відбувається обмін повідомленнями, зокрема напряму і через посередників. Водночас він наголосив, що це не означає початку переговорів між сторонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Читайте також: Пентагон заявив про вирішальний етап війни з Іраном

За словами Арагчі, він і далі отримує повідомлення від спецпосланця США Стіва Віткоффа безпосередньо, однак це, за його словами, не слід трактувати як переговорний процес між Іраном і Сполученими Штатами.

"Я, як і раніше, отримую повідомлення від Віткоффа безпосередньо, але це не означає, що ми ведемо переговори", - зазначив іранський дипломат.

Міністр також заявив, що вся комунікація з Вашингтоном відбувається лише через міністерство закордонних справ Ірану або надходить через нього. За його словами, паралельно відбувається й обмін інформацією між службами безпеки.

Він заперечив твердження про нібито переговори з будь-якою стороною всередині Ірану. За його словами, усі контакти з Вашингтоном проходять винятково через міністерство закордонних справ або надходять через нього, а окремо триває обмін інформацією між службами безпеки.

Крім того, Арагчі заявив, що Тегеран не відповідав на 15-пунктний американський план і не передавав Сполученим Штатам жодних власних ініціатив чи умов. Він додав, що в Ірані досі не ухвалили рішення щодо можливих переговорів зі США, а сама ця тема викликає застереження.

Окремо глава іранського МЗС висловився про можливе завершення бойових дій. За його словами, Іран не погодиться лише на паузу чи тимчасове перемир’я, а готовий говорити тільки про повне припинення війни в усьому регіоні.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, останні заяви Дональда Трампа щодо Ірану були суперечливими. Спершу він стверджував, що непрямі контакти з Тегераном "йдуть добре" і угоду можуть укласти дуже швидко, однак невдовзі знову перейшов до жорстких ультиматумів.

Трамп заявив, що якщо Іран не погодиться на домовленості та не відкриє Ормузьку протоку, США "підірвуть і повністю знищать" усі електростанції, нафтові свердловини та острів Харг. При цьому він уже допустив, що угоди з Тегераном може і не бути.

Пізніше речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Вашингтон, як і раніше, орієнтується на раніше озвучені строки операції - 4-6 тижнів, із яких 30 днів уже минули.

Водночас, за даними ЗМІ, згодом Трамп дав зрозуміти своїм помічникам, що готовий зупинити війну навіть у разі, якщо Ормузька протока залишиться значною мірою закритою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
