Иран сделал заявление об Ормузском проливе после угроз Трампа

15:16 22.03.2026 Вс
Суда, не связанные с "врагами" Ирана, могут проходить через пролив, но есть условие
Иран сделал заявление об Ормузском проливе после угроз Трампа

Ормузский пролив остается открытым для судоходства за исключением судов, связанных с "врагами" Ирана.

Об этом заявил представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как утверждает Мусави, Тегеран готов к сотрудничеству с Международной морской организацией для улучшения морской безопасности в Персидском заливе. Однако он подчеркнул, что суда, не связанные с "врагами" Ирана, могут проходить проливом при условии "согласования мер безопасности" с Тегераном.

"Дипломатия остается приоритетом Ирана. Однако полное прекращение агрессии, а также взаимное доверие являются более важными", - сказал представитель Ирана.

Мусави назвал причиной нынешней ситуации в Ормузском проливе "действия Израиля и США".

Взаимные угрозы

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Ирану. Он пригрозил атаковать иранские электростанции, если Ормузский пролив не будет "полностью открыт" в течение 48 часов.

В ответ Иран обещает погрузить во тьму страны Персидского залива, если Соединенные Штаты нанесут удары по иранским электростанциям.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Иранские силы фактически заблокировали Ормузский пролив и совершили серию атак на гражданские суда и энергетическую инфраструктуру после ударов США и Израиля по своим объектам.

Этот пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью: в 2025 году через него ежедневно проходило около 13 млн баррелей, или примерно 31% морских поставок.

На фоне фактического блокирования пролива мировые цены на нефть резко выросли, что уже привело к подорожанию топлива.

Эскалация на Ближнем Востоке вызвала серьезное беспокойство мировых лидеров, которые осудили атаки Тегерана на гражданские объекты и призвали немедленно прекратить минирование акватории и ракетные удары.

Сначала о готовности к жестким действиям заявили лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Японии, впоследствии к ним присоединилась Канада.

На Харьковском направлении россияне перегруппировываются и продолжают штурмы, - Трегубов
