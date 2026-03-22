Иран ответил на ультиматум Трампа насчет 48 часов

Тегеран ответил на угрозы США уничтожить электростанции Ирана, если в течение двух суток не будет разблокирован Ормузский пролив. Ответные угрозы оказались более обширными.

Военные армии Ирана ответили, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса, удар будет нанесен по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе. WSJ пишет, что хотя запасы нефти и газа поддерживают экономику региона, миллионы людей на Ближнем Востоке полагаются на опреснительные установки для получения питьевой воды. На Ближнем Востоке сосредоточено более 40% мировых мощностей по опреснению, или около 5000 установок.