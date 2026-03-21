ua en ru
Сб, 21 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Уже более 20 стран готовы обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив

19:10 21.03.2026 Сб
2 мин
Судоходство через Ормузкий пролив может быть возобновлено
aimg Эдуард Ткач
Фото: страны судили Иран за атаки и блокаду (Getty Images)

Больше 20 стран заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Согласно заявлению, 22 страны, включая европейские, но также ОАЭ и Бахрейн - осуждают недавние нападения Ирана на "невооруженные торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру, а также фактическое закрытие Ормузского пролива"

"Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем приверженность стран, участвующих в подготовительном планировании", - говорится в заявлении.

Также государства призвали немедленно ввести всеобъемлющий мораторий на нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты.

Стоит отметить, что данное заявление было опубликовано еще 19 марта. Однако тогда это было совместное обращение Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Японии.

По состоянию на сегодня, 21 марта, к заявлению лидеров присоединились Канада, Республика Корея, Новая Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Бахрейн, Литва, Австралия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ормузский пролив и его обход

Напомним, сегодня адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием армией США, заявил, что Вашингтон уничтожил радарную базу и наблюдательные посты Ирана, с которых велось отслеживание в Ормузском проливе. Он утверждает, что судоходство в регионе теперь станет более безопасным.

В то же время Саудовская Аравия на днях предложила альтернативный маршрут для поставок нефти, пока Ормузский пролив перекрыт. Речь идет о порте Янбу в Красном море. Однако этот вариант не прям идеален, так как по трубопроводу в порт можно доставить ограниченное количество нефти.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Иран Ближний восток
Новости
Аналитика
