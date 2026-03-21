Уже более 20 стран готовы обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив

Больше 20 стран заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Согласно заявлению, 22 страны, включая европейские, но также ОАЭ и Бахрейн - осуждают недавние нападения Ирана на "невооруженные торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру, а также фактическое закрытие Ормузского пролива"

"Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем приверженность стран, участвующих в подготовительном планировании", - говорится в заявлении.

Также государства призвали немедленно ввести всеобъемлющий мораторий на нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты.

Стоит отметить, что данное заявление было опубликовано еще 19 марта. Однако тогда это было совместное обращение Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Японии.

По состоянию на сегодня, 21 марта, к заявлению лидеров присоединились Канада, Республика Корея, Новая Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Бахрейн, Литва, Австралия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).