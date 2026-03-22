Іран зробив заяву про Ормузьку протоку після погроз Трампа

Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства за винятком суден, пов’язаних із "ворогами" Ірану.

Про це заявив представник Ірану при Міжнародній морській організації Алі Мусаві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Мусаві назвав причиною нинішньої ситуації в Ормузькій протоці "дії Ізраїлю та США".

Як стверджує Мусаві, Тегеран готовий до співпраці з Міжнародною морською організацією для покращення морської безпеки у Перській затоці. Проте він наголосив, що судна, не пов’язані з "ворогами" Ірану, можуть проходити протокою за умови "узгодження заходів безпеки" з Тегераном. "Дипломатія залишається пріоритетом Ірану. Однак повне припинення агресії, а також взаємна довіра є важливішими", - сказав представник Ірану.

Взаємні погрози

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Ірану. Він пригрозив атакувати іранські електростанції, якщо Ормузьку протоку не буде "повністю відкрито" протягом 48 годин.

У відповідь Іран обіцяє занурити у пітьму країни Перської затоки, якщо Сполучені Штати завдадуть удари по іранських електростанціях.

Ситуація навколо Ормузької протоки

Іранські сили фактично заблокували Ормузьку протоку та здійснили серію атак на цивільні судна й енергетичну інфраструктуру після ударів США й Ізраїлю по своїх об’єктах.

Ця протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою: у 2025 році через неї щодня проходило близько 13 млн барелів, або приблизно 31% морських поставок.

На тлі фактичного блокування протоки світові ціни на нафту різко зросли, що вже призвело до подорожчання пального.

Ескалація на Близькому Сході викликала серйозне занепокоєння світових лідерів, які засудили атаки Тегерана на цивільні об’єкти та закликали негайно припинити мінування акваторії і ракетні удари.

Спочатку про готовність до жорстких дій заявили лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії, згодом до них приєдналася Канада.

Наразі коло країн, які підтримали посилення тиску на Іран, суттєво розширилося.