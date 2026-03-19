Блокада Ормузского пролива: лидеры ведущих стран мира выдвинули требование Ирану
Иранские силы фактически заблокировали Ормузский пролив и осуществили серию атак на гражданские суда и энергетическую инфраструктуру, что спровоцировало жесткую реакцию мировых лидеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Японии.
Осуждение агрессии и призывы к Ирану
Главы государств выразили глубокую обеспокоенность эскалацией в Персидском заливе и призвали Тегеран немедленно прекратить минирование акватории, использование беспилотников и ракет.
В документе отмечается, что действия Ирана являются прямой угрозой международной стабильности.
"Мы решительно осуждаем недавние нападения Ирана на невооруженные коммерческие суда, нападения на гражданскую инфраструктуру, а также фактическое закрытие Ормузского пролива", - говорится в заявлении.
Лидеры подчеркнули, что свобода навигации является основополагающим принципом международного права, а вмешательство в глобальные цепи поставок энергии"представляют угрозу международному миру и безопасности".
Меры для стабилизации рынка
Из-за угрозы энергетической безопасности Международное энергетическое агентство уже разрешило высвобождение стратегических запасов нефти.
Мировые лидеры планируют сотрудничать с другими странами-производителями для увеличения добычи и стабилизации цен.
"Мы выражаем нашу готовность внести свой вклад в соответствующие усилия для обеспечения безопасного прохода через пролив", - отметили подписанты обращения.
Также предусматривается предоставление финансовой и гуманитарной помощи странам, которые больше всего пострадают от экономических последствий этого кризиса.
Ситуация вокруг Ормузского пролива
Напомним, Ормузский пролив является одной из важнейших морских артерий мира, поскольку через него проходит около 20% мировых поставок нефти.
Также стало известно, что на фоне эскалации Европа ведет тайные переговоры с Ираном, пытаясь найти дипломатический выход из кризиса и избежать полного перекрытия судоходства.
В то же время вопрос безопасности в регионе обострился из-за позиции Вашингтона. Ранее союзники отказали президенту США Дональду Трампу в дополнительной помощи для операций в Персидском заливе, однако США заявили о готовности действовать самостоятельно для защиты коммерческого флота.