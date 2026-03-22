Трамп дал Ирану 48 часов, чтобы открыть Ормузский пролив

02:37 22.03.2026 Вс
2 мин
Первой под ударом будет самая крупная электростанция страны
aimg Эдуард Ткач
Трамп дал Ирану 48 часов, чтобы открыть Ормузский пролив Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожат электростанции Ирана, если Тегеран в течение двух суток не откроет Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

Читайте также: Нефтяная блокада и споры с Израилем. Почему Трамп не может объявить "победу" над Ираном

По словам Трампа, первой под удар попадет самая крупная электростанция страны.

"Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угрозы, в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции, начиная с самой крупной", - написал президент США.

Отметим, что примерно часом ранее Дональд Трамп заявил, что США стерли Иран с лица и достигли целей на несколько недель раньше, чем планировали.

"Да, достиг, и на несколько недель раньше запланированного! Их руководство уничтожено, их флот и военно-воздушные силы разрушены, у них нет никакой обороны, и они хотят заключить сделку. Я - нет!", - написал американский лидер в соцсетях.

Ормузский пролив

Напомним, несколько дней назад Дональд Трамп в очередной раз заявил о победе над Ираном и подчеркнул, что Соединенным Штатам не нужен Ормузский пролив.

Хотя буквально вчера американский командующий, адмирал Брэд Купер отчитался, что США уничтожили радарную базу и наблюдательные посты Ирана, с которых велось отслеживание танкеров в Ормузском проливе. Теперь, как он утверждает, судоходство в регионе станет более безопасным.

Также мы писали, что уже целых 22 страны опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что страны готовы внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода через пролив.

Эксперт назвал главную проблему энергетического сектора в Украине
Эксперт назвал главную проблему энергетического сектора в Украине
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО