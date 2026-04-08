"Мы не доверяем другой стороне": в Иране рассказали, как будут вести переговоры с США

Иран будет подходить к мирным переговорам с США гораздо осторожнее, чем к предыдущим переговорам, из-за значительного разрыва в уровне доверия.

Об этом заявил посол Ирана при ООН Али Бахрейни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы не доверяем другой стороне. Наши вооруженные силы сохраняют боевую готовность... но в то же время мы пойдем на переговоры, чтобы проверить, насколько серьезна другая сторона", - рассказал он.

Бахрейни также отметил, что война повлияет на будущий правовой режим Ормузского пролива.

Агентство отметило, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что пригласил делегации Ирана и США на встречу в Исламабаде в пятницу, 10 апреля. Она станет первыми официальными мирными переговорами с начала войны.

Президент Ирана подтвердил участие своей страны, в то время как США не предоставили официального ответа.

Reuters напомнило, что предыдущие переговоры в Женеве в конце февраля завершились определенным прогрессом, но прорыва не произошло. Они должны были продолжиться в Вене, прежде чем США и Израиль через два дня после этого начали операцию в Иране.

"По этой причине все сейчас является временным. Даже договоренности по Ормузскому проливу являются временными", - подчеркнул Бахрейни.

Перемирие между США и Ираном

Напомним, в ночь на 8 апреля, за несколько часов до окончания ультиматума США, президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива.