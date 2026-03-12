ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран угрожает устроить "нефтяной ад" на Ближнем Востоке в ответ на атаки США

23:12 12.03.2026 Чт
2 мин
КСИР пугает "сокрушительным ответом" на малейшее нападение
aimg Валерий Ульяненко
Иран угрожает устроить "нефтяной ад" на Ближнем Востоке в ответ на атаки США Фото: Моджтаба Хаменеи (Getty Images)

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил, что подожжет нефтяные и газовые объекты региона, если энергетическая инфраструктура и порты Ирана будут атакованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: Военные конвои США в Ормузском проливе: Белый дом будет защищать танкеры от Ирана

"Мы предупреждаем правительство агрессора и всех его союзников, что малейшее нападение на энергетическую инфраструктуру и порты Ирана будет сопровождаться нашим сокрушительным и разрушительным ответом", - говорится в заявлении КСИР.

С начала операции в Иране США нанесли удары по более чем 5500 целям на территории страны, включая более 60 кораблей.

Обострение между США и Ираном

Напомним, недавно стало известно, что Иран может готовить атаку на западное побережье США в ответ на возможные удары Вашингтона по иранским объектам. Разведка предупреждала о вероятном использовании беспилотников с гражданских судов.

Кроме того, западные СМИ, в частности The New York Times, отмечали, что президент США Дональд Трамп мог недооценить военные возможности Тегерана. Это создает дополнительные риски для безопасности страны в условиях эскалации.

Ранее сообщалось, что на фоне напряженности Иран мог заминировать Ормузский пролив, что угрожает мировым поставкам нефти и заставляет администрацию США искать срочные пути стабилизации ситуации в регионе.

Дональд Трамп выступил с заявлением о серьезных последствиях для Тегерана, если это правда.

Отметим, Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически победили в войне против Ирана, а вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.

Сегодня верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое заявление после своего избрания, которое сопровождалось угрозами. Он сказал, что все американские военные базы на Ближнем Востоке должны быть немедленно закрыты и "эти базы будут атакованы".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Ближний восток
Новости
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко