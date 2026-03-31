Иран готовит атаки на Google, Apple, Boeing: почему КСИР объявил войну техногигантам
Иранский КСИР с 1 апреля начнет атаковать объекты Google, Apple, Microsoft и Nvidia и других американских техногигантов на Ближнем Востоке.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское агентство Tasnim, об этом говорится в официальном заявлении оборонного департамента КСИР.
Согласно заявлению, это станет ответом на убийства иранцев, в которых Тегеран обвиняет американские ИТ-технологии.
Почему Иран выбрал такие цели
Иранские военные обвиняют американские компании в шпионаже. По мнению КСИР, именно искусственный интеллект и цифровые сети помогают США и Израилю отслеживать цели для нападений.
"Поэтому кто бы ни напал на тебя, нападай на него, как он напал на тебя", - отмечается в заявлении.
Кого внесли в "черный список"
Тегеран определил 18 законных целей для мести. Среди них:
-
производители техники: Apple, HP, Intel, Dell;
-
ИТ-гиганты: Microsoft, Google, Meta, Oracle;
-
разработчики ИИ и авиации: Nvidia, Palantir, Boeing;
-
финансовые и энергетические структуры: J.P. Morgan, Tesla, GE.
В Иране советуют работникам упомянутых учреждений немедленно уволиться, чтобы сохранить жизнь. Призыв касается офисов компаний во всех странах региона.
Жителям соседних с офисами указанных целей домов также рекомендуется покинуть их.
Первые атаки анонсировали на среду, 1 апреля, начиная с 20:00 по тегеранскому времени. КСИР обещает уничтожать подразделения компаний "в ответ на каждое убийство своих граждан".
Что этому предшествовало
Ранее в Израиле заявили о полной готовности к возможному продолжению боевых действий.
Военное руководство страны подтвердило наличие определенных целей и необходимых боеприпасов для отражения угроз или нанесения ответных ударов.
Дональд Трамп обратился к союзникам с призывом самостоятельно заботиться о безопасности в Ормузском проливе.
Он посоветовал партнерам взять на себя ответственность за охрану собственных танкеров, поскольку США не обязаны бесплатно защищать морские пути для других государств.
Тем временем в Белом доме сделали намек относительно сроков завершения боевых действий в ключевых точках конфликта.
Администрация президента США надеется на достижение договоренностей в ближайшее время, однако конкретные даты зависят от готовности сторон к компромиссам.