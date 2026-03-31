Иран готовит атаки на Google, Apple, Boeing: почему КСИР объявил войну техногигантам

18:40 31.03.2026 Вт
В перечень попало 18 компаний США
aimg Елена Чупровская
Фото: Иран против техгигантов США: почему КСИР угрожает Apple, Google и Tesla (Getty Images)

Иранский КСИР с 1 апреля начнет атаковать объекты Google, Apple, Microsoft и Nvidia и других американских техногигантов на Ближнем Востоке.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское агентство Tasnim, об этом говорится в официальном заявлении оборонного департамента КСИР.

Согласно заявлению, это станет ответом на убийства иранцев, в которых Тегеран обвиняет американские ИТ-технологии.

Почему Иран выбрал такие цели

Иранские военные обвиняют американские компании в шпионаже. По мнению КСИР, именно искусственный интеллект и цифровые сети помогают США и Израилю отслеживать цели для нападений.

"Поэтому кто бы ни напал на тебя, нападай на него, как он напал на тебя", - отмечается в заявлении.

Кого внесли в "черный список"

Тегеран определил 18 законных целей для мести. Среди них:

  • производители техники: Apple, HP, Intel, Dell;

  • ИТ-гиганты: Microsoft, Google, Meta, Oracle;

  • разработчики ИИ и авиации: Nvidia, Palantir, Boeing;

  • финансовые и энергетические структуры: J.P. Morgan, Tesla, GE.

В Иране советуют работникам упомянутых учреждений немедленно уволиться, чтобы сохранить жизнь. Призыв касается офисов компаний во всех странах региона.

Жителям соседних с офисами указанных целей домов также рекомендуется покинуть их.

Первые атаки анонсировали на среду, 1 апреля, начиная с 20:00 по тегеранскому времени. КСИР обещает уничтожать подразделения компаний "в ответ на каждое убийство своих граждан".

Что этому предшествовало

Ранее в Израиле заявили о полной готовности к возможному продолжению боевых действий.

Военное руководство страны подтвердило наличие определенных целей и необходимых боеприпасов для отражения угроз или нанесения ответных ударов.

Дональд Трамп обратился к союзникам с призывом самостоятельно заботиться о безопасности в Ормузском проливе.

Он посоветовал партнерам взять на себя ответственность за охрану собственных танкеров, поскольку США не обязаны бесплатно защищать морские пути для других государств.

Тем временем в Белом доме сделали намек относительно сроков завершения боевых действий в ключевых точках конфликта.

Администрация президента США надеется на достижение договоренностей в ближайшее время, однако конкретные даты зависят от готовности сторон к компромиссам.

Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
