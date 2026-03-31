США снова ослабили санкции против РФ: что вывели из-под ограничений

США исключили из санкционного списка отдельные российские суда, в частности контейнеровозы под российским флагом. Соответствующая генеральная лицензия позволяет завершить операции по разгрузке нефти, загруженной до 12 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Что предусматривает генеральная лицензия

OFAC выдал генеральную лицензию № 134, которая временно снимает запрет на транзакции, обычно необходимые для продажи, доставки или разгрузки российской сырой нефти и нефтепродуктов.

Ключевые условия:

срок действия - до 11 апреля 2026 года;

применяется к грузам, загруженным на суда до 12 марта 2026 года;

охватывает операции с заблокированными судами, в частности: управление судами, наем экипажа, бункеровку, лоцманскую проводку, регистрацию, флаг;

безопасную швартовку, якорную стоянку, обеспечение безопасности экипажа, аварийный ремонт, защиту окружающей среды.

Что остается под запретом

Лицензия не позволяет:

новых загрузок нефти;

транзакций, связанных с Ираном;

деятельности, запрещенной другими санкционными режимами США.

Какие суда попали под послабления

Решение касается отдельных компаний и активов, связанных с Россией, которые ранее были внесены в список Specially Designated Nationals (SDN). Это позволяет завершить рейсы судов, которые уже находились в пути, без риска попасть под санкционные ограничения.

Речь идет, в частности, о контейнеровозах и танкерах под российским флагом, которые перевозили нефть. Благодаря этому шагу они могут беспрепятственно разгрузить грузы, загруженные до 12 марта.

Среди контейнеровозов, с которых сняли ограничения: