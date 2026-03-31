Іран готує атаки на Google, Apple, Boeing: чому КВІР оголосив війну техногігантам
Іранський КВІР з 1 квітня почне атакувати об’єкти Google, Apple, Microsoft та Nvidia та інших американських техногігантів на Близькому Сході.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське агентство Tasnim, про це йдеться в офіційній заяві оборонного департаменту КВІР.
Згідно з заявою, це стане відповіддю на вбивства іранців, у яких Тегеран звинувачує американські ІТ-технології.
Чому Іран обрав такі цілі
Іранські військові звинувачують американські компанії у шпигунстві. На думку КВІР, саме штучний інтелект та цифрові мережі допомагають США та Ізраїлю відстежувати цілі для нападів.
"Тож хто б не напав на тебе, нападай на нього, як він напав на тебе", - наголошується у заяві.
Кого внесли до "чорного списку"
Тегеран визначив 18 законних цілей для помсти. Серед них:
виробники техніки: Apple, HP, Intel, Dell;
ІТ-гіганти: Microsoft, Google, Meta, Oracle;
розробники ШІ та авіації: Nvidia, Palantir, Boeing;
фінансові та енергетичні структури: J.P. Morgan, Tesla, GE.
В Ірані радять працівникам згаданих установ негайно звільнитися, щоб зберегти життя. Заклик стосується офісів компаній у всіх країнах регіону.
Мешканцям сусідніх з офісами вказаних цілей будинків також рекомендується покинути їх.
Перші атаки анонсували на середу, 1 квітня, починаючи з 20:00 за тегеранським часом. КВІР обіцяє нищити підрозділи компаній "у відповідь на кожне вбивство своїх громадян".
Що цьому передувало
Раніше в Ізраїлі заявили про повну готовність до можливого продовження бойових дій.
Військове керівництво країни підтвердило наявність визначених цілей та необхідних боєприпасів для відбиття загроз або завдання ударів у відповідь.
Дональд Трамп звернувся до союзників із закликом самостійно дбати про безпеку в Ормузькій протоці.
Він порадив партнерам взяти на себе відповідальність за охорону власних танкерів, оскільки США не зобов’язані безкоштовно захищати морські шляхи для інших держав.
Тим часом у Білому домі зробили натяк щодо термінів завершення бойових дій у ключових точках конфлікту.
Адміністрація президента США сподівається на досягнення домовленостей найближчим часом, проте конкретні дати залежать від готовності сторін до компромісів.