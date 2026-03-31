ua en ru
Вт, 31 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Іран готує атаки на Google, Apple, Boeing: чому КВІР оголосив війну техногігантам

18:40 31.03.2026 Вт
2 хв
У перелік потрапило 18 компаній США
aimg Олена Чупровська
Фото: Іран погрожує Apple, Google та Tesla (Getty Images)

Іранський КВІР з 1 квітня почне атакувати об’єкти Google, Apple, Microsoft та Nvidia та інших американських техногігантів на Близькому Сході.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське агентство Tasnim, про це йдеться в офіційній заяві оборонного департаменту КВІР.

Читайте також: США знову послабили санкції проти РФ: що вивели з-під обмежень

Згідно з заявою, це стане відповіддю на вбивства іранців, у яких Тегеран звинувачує американські ІТ-технології.

Чому Іран обрав такі цілі

Іранські військові звинувачують американські компанії у шпигунстві. На думку КВІР, саме штучний інтелект та цифрові мережі допомагають США та Ізраїлю відстежувати цілі для нападів.

"Тож хто б не напав на тебе, нападай на нього, як він напав на тебе", - наголошується у заяві.

Кого внесли до "чорного списку"

Тегеран визначив 18 законних цілей для помсти. Серед них:

  • виробники техніки: Apple, HP, Intel, Dell;

  • ІТ-гіганти: Microsoft, Google, Meta, Oracle;

  • розробники ШІ та авіації: Nvidia, Palantir, Boeing;

  • фінансові та енергетичні структури: J.P. Morgan, Tesla, GE.

В Ірані радять працівникам згаданих установ негайно звільнитися, щоб зберегти життя. Заклик стосується офісів компаній у всіх країнах регіону.

Мешканцям сусідніх з офісами вказаних цілей будинків також рекомендується покинути їх.

Перші атаки анонсували на середу, 1 квітня, починаючи з 20:00 за тегеранським часом. КВІР обіцяє нищити підрозділи компаній "у відповідь на кожне вбивство своїх громадян".

Що цьому передувало

Раніше в Ізраїлі заявили про повну готовність до можливого продовження бойових дій.

Військове керівництво країни підтвердило наявність визначених цілей та необхідних боєприпасів для відбиття загроз або завдання ударів у відповідь.

Дональд Трамп звернувся до союзників із закликом самостійно дбати про безпеку в Ормузькій протоці.

Він порадив партнерам взяти на себе відповідальність за охорону власних танкерів, оскільки США не зобов’язані безкоштовно захищати морські шляхи для інших держав.

Тим часом у Білому домі зробили натяк щодо термінів завершення бойових дій у ключових точках конфлікту.

Адміністрація президента США сподівається на досягнення домовленостей найближчим часом, проте конкретні дати залежать від готовності сторін до компромісів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід
Новини
Аналітика
