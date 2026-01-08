Ирак национализирует нефтяное месторождение "Лукойла", - Reuters

Кабинет министров Ирака одобрил планы национализации нефтяного месторождения "Западная Курна-2", чтобы избежать перебоев в производстве, связанных с санкциями США против российской компании "Лукойл".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам источников агентства, государственная нефтяная компания Basra Oil возьмет на себя операции на нефтяном месторождении на год.
"Мы стремимся поддерживать бесперебойное производство, поскольку Ирак преодолевает неопределенность в отношении санкций США, и в течение 12 месяцев будет искать потенциальных покупателей доли "Лукойла", - сказал один из представителей Basra Oil.
Компания будет оплачивать зарплаты местных сотрудников, операционные расходы и выплаты подрядчикам, используя средства со счета нефтяного месторождения Majnoon, который будет пополняться поступлениями от продажи нефти государственной компанией SOMO.
Стоит отметить, что операционная доля "Лукойла" в месторождении в 75% является крупнейшим иностранным активом российского нефтяного гиганта. Его объем добычи составляет 460 тысяч баррелей в день - это около 9% от общего объема добычи в Ираке.
Напомним, США ударили санкциями по двум российским нефтяным компаниям "Лукойл" и "Роснефть". В связи с этим страны ЕС, у которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.
В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам.
Также сообщалось, что молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.
Кроме того, венгерская компания MOL сообщила американским чиновникам о заинтересованности в приобретении международных активов подсанкционного "Лукойла".
Саудовская компания Midad Energy стала главным претендентом на покупку зарубежных активов "Лукойла".
Также американская нефтяная компания Chevron и частная инвестиционная фирма Quantum Capital Group, основанная техасским нефтяным магнатом Уилом ВанЛо, подали совместную заявку на покупку зарубежных активов российского "Лукойла".
Добавим, в декабре 2025 года Ирак возобновил добычу нефти на месторождении "Западная Курна-2", которое принадлежит российской компании "Лукойл". Ранее его производительность была сокращена из-за утечки на экспортном трубопроводе.