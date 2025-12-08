Ирак возобновил добычу нефти на месторождении "Лукойла" после остановки, - Reuters
Ирак возобновил добычу нефти на месторождении "Западная Курна-2", которое принадлежит российской компании "Лукойл". Ранее его производительность была сокращена из-за утечки на экспортном трубопроводе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Двое иракских чиновников из энергетической отрасли рассказали агентству, что восстановление полноценной работы месторождения произойдет в течение ближайших часов.
Отмечается, что операционная доля "Лукойла" в месторождении в 75% является крупнейшим иностранным активом российского нефтяного гиганта. Его объем добычи составляет 460 тысяч баррелей в день - это около 9% от общего объема добычи в Ираке.
Reuters пишет, что Ирак нередко превышал объемы добычи, которые согласовывались с ОПЕК и ее союзниками, включая РФ, известных как ОПЕК+.
Санкции США против "Лукойла"
Напомним, США ударили санкциями по двум российским нефтяным компаниям "Лукойл" и "Роснефть". На этом фоне несколько стран ЕС, у которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.
В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам.
Также сообщалось, что молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.
Кроме того, венгерская компания MOL сообщила американским чиновникам о заинтересованности в приобретении международных активов подсанкционного "Лукойла".
Отметим, 30 ноября Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также россиян, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами.