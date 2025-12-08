Ирак возобновил добычу нефти на месторождении "Лукойла" после остановки, - Reuters

Ирак возобновил добычу нефти на месторождении "Западная Курна-2", которое принадлежит российской компании "Лукойл". Ранее его производительность была сокращена из-за утечки на экспортном трубопроводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Reuters пишет, что Ирак нередко превышал объемы добычи, которые согласовывались с ОПЕК и ее союзниками, включая РФ, известных как ОПЕК+.

Отмечается, что операционная доля "Лукойла" в месторождении в 75% является крупнейшим иностранным активом российского нефтяного гиганта . Его объем добычи составляет 460 тысяч баррелей в день - это около 9% от общего объема добычи в Ираке.

Двое иракских чиновников из энергетической отрасли рассказали агентству, что восстановление полноценной работы месторождения произойдет в течение ближайших часов.

Санкции США против "Лукойла"

Напомним, США ударили санкциями по двум российским нефтяным компаниям "Лукойл" и "Роснефть". На этом фоне несколько стран ЕС, у которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам.

Также сообщалось, что молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.

Кроме того, венгерская компания MOL сообщила американским чиновникам о заинтересованности в приобретении международных активов подсанкционного "Лукойла".

Отметим, 30 ноября Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также россиян, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами.