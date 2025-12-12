ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Экс-советника Трампа позвали на работу в подсанкционный "Лукойл", - Politico

США, Пятница 12 декабря 2025 19:52
UA EN RU
Экс-советника Трампа позвали на работу в подсанкционный "Лукойл", - Politico Фото: Брайан Ланза помогает с продажей нерусских активов "Лукойла" (facebook.com/AspenGermany)
Автор: Сергей Козачук

Бывший старший советник Дональда Трампа Брайан Ланза начал консультировать международное подразделение российской компании "Лукойл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным источников, Ланза и его фирма приняли участие в координации сделки и продлении срока продажи от Министерства финансов США.

Теперь конечный срок продажи нерусских активов "Лукойла" установлен на 17 января 2026 года. Американский банк Xtellus Partners сейчас является ведущим претендентом на эти активы.

Международное подразделение "Лукойла", базирующееся в Австрии, владеет нефтеперерабатывающими заводами, нефтяными месторождениями и более 2000 автозаправочными станциями по всему миру, включая более 200 в США.

Поскольку работа Ланзы не связана с политической деятельностью в интересах иностранного государства, он не нуждается в регистрации как иностранный агент.

Ланза также осуществляет лоббистскую деятельность для крупных компаний из списка Fortune 500, среди которых Bank of America и Qualcomm. Сам он и представители Mercury и "Лукойла" отказались от комментариев.

Брайан Ланза был старшим советником Дональда Трампа во время президентской кампании 2024 года. Его работа с "Лукойлом" вызывает общественный интерес из-за санкционного статуса компании и масштаба ее международных активов.

Санкции США против "Лукойла" были введены после агрессии России и касаются глобальных активов компании.

Отсрочка сроков продажи и консультации Ланзы позволяют компании продолжить операции за рубежом, в частности в США и Европе.

Одиозные заявления об Украине

В статусе советника Дональда Трампа Ланза заявлял, что администрация президента США сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на возвращении территорий, оккупированных Россией.

Он называл возвращение Крыма "нереалистичным" и подчеркнул, что приоритетом США является прекращение войны и сохранение жизней, а не политическая победа.

Позже представитель Трампа заявил, что Ланза не выступал от имени президента.

Напомним, в октябре США ввели санкции против двух ключевых нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Ограничения были введены, чтобы усилить давление на Кремль и заставить Путина пойти на переговоры с Украиной.

После введения этих ограничений российский диктатор, начал рассматривать непопулярный шаг - повышение налогов, что свидетельствует о серьезных экономических проблемах в РФ.

Также мы писали о том, что венгерская компания MOL проявляла свой интерес к возможному приобретению зарубежных активов российского "Лукойла", который находится под санкциями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки ЛУКОЙЛ-Украина
Новости
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе