Экс-советника Трампа позвали на работу в подсанкционный "Лукойл", - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным источников, Ланза и его фирма приняли участие в координации сделки и продлении срока продажи от Министерства финансов США.

Теперь конечный срок продажи нерусских активов "Лукойла" установлен на 17 января 2026 года. Американский банк Xtellus Partners сейчас является ведущим претендентом на эти активы.

Международное подразделение "Лукойла", базирующееся в Австрии, владеет нефтеперерабатывающими заводами, нефтяными месторождениями и более 2000 автозаправочными станциями по всему миру, включая более 200 в США.

Поскольку работа Ланзы не связана с политической деятельностью в интересах иностранного государства, он не нуждается в регистрации как иностранный агент.

Ланза также осуществляет лоббистскую деятельность для крупных компаний из списка Fortune 500, среди которых Bank of America и Qualcomm. Сам он и представители Mercury и "Лукойла" отказались от комментариев.

Брайан Ланза был старшим советником Дональда Трампа во время президентской кампании 2024 года. Его работа с "Лукойлом" вызывает общественный интерес из-за санкционного статуса компании и масштаба ее международных активов.

Санкции США против "Лукойла" были введены после агрессии России и касаются глобальных активов компании.

Отсрочка сроков продажи и консультации Ланзы позволяют компании продолжить операции за рубежом, в частности в США и Европе.

Одиозные заявления об Украине

В статусе советника Дональда Трампа Ланза заявлял, что администрация президента США сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на возвращении территорий, оккупированных Россией.

Он называл возвращение Крыма "нереалистичным" и подчеркнул, что приоритетом США является прекращение войны и сохранение жизней, а не политическая победа.

Позже представитель Трампа заявил, что Ланза не выступал от имени президента.