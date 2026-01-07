ua en ru
Зарубежные активы "Лукойла" хотят разделить между собой две американские компании, - FT

США, Среда 07 января 2026 12:48
UA EN RU
Зарубежные активы "Лукойла" хотят разделить между собой две американские компании, - FT Фото: компании Chevron и Quantum хотят купить зарубежные активы "Лукойла" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Американская нефтяная компания Chevron и частная инвестиционная фирма Quantum Capital Group, основанная техасским нефтяным магнатом Уилом ВанЛо, подали совместную заявку на покупку зарубежных активов российского "Лукойла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Источники издания отмечают, что в случае заключения сделки Chevron и Quantum планируют поделить между собой активы, которые сам "Лукойл" оценивает в 22 млрд долларов. Цена предложения компаний пока не разглашается.

В частности, Chevron может быть заинтересован в доле в 5% "Лукойла" в казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз.

Предложение охватывает нефтегазодобывающие активы, нефтеперерабатывающие заводы и более 2000 автозаправочных станций в Европе и Азии.

По словам собеседников FT, Quantum и Chevron настроены на долгосрочное владение активами. Такой подход, вероятно, может получить поддержку администрации президента США Дональда Трампа.

"Мы заинтересованы в таком отчуждении, которое предполагает передачу этих активов в собственность американского собственника и оператора на неограниченный срок. Нас не устраивает модель "купил и быстро продал", так что это действительно привлекательный вариант", - сказал один из американских чиновников.

Санкции против "Лукойла"

Напомним, в октябре 2025 года США ввели санкции против двух ключевых нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Ограничения были введены, чтобы усилить давление на Кремль и заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры с Украиной.

На этом фоне несколько стран ЕС, у которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам.

Также сообщалось, что молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.

Саудовская компания Midad Energy стала главным претендентом на покупку зарубежных активов "Лукойла".

Венгерская компания MOL также проявляла свой интерес к возможному приобретению зарубежных активов "Лукойла".

