Ірак націоналізує нафтове родовище "Лукойлу", - Reuters

Кабінет міністрів Іраку схвалив плани націоналізації нафтового родовища "Західна Курна-2", щоб уникнути перебоїв у виробництві, пов’язаних із санкціями США проти російської компанії "Лукойл".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами джерел агентства, державна нафтова компанія Basra Oil візьме на себе операції на нафтовому родовищі на рік.
"Ми прагнемо підтримувати безперебійне виробництво, оскільки Ірак долає невизначеність щодо санкцій США, і протягом 12 місяців шукатиме потенційних покупців частки "Лукойлу", - сказав один із представників Basra Oil.
Компанія буде оплачувати зарплати місцевих співробітників, операційні витрати та виплати підрядникам, використовуючи кошти з рахунку нафтового родовища Majnoon, який поповнюватиметься надходженнями від продажу нафти державною компанією SOMO.
Варто зазначити, що операційна частка "Лукойлу" у родовищі в 75% є найбільшим іноземним активом російського нафтового гіганта. Його обсяг видобутку становить 460 тисяч барелів на день - це близько 9% від загального обсягу видобутку в Іраку.
Нагадаємо, США вдарили санкціями по двох російських нафтових компаніях "Лукойл" і "Роснефть". У зв'язку з цим країни ЄС, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.
Зокрема, парламент Болгарії дозволив уряду призначити нового керівника НПЗ. Завод можуть націоналізувати, а потім продати новим власникам.
Також повідомлялось, що молдавські чиновники обговорюють з "Лукойлом" можливість купівлі об'єктів компанії в аеропорту Кишинева. "Лукойлу" запропонували продати інфраструктуру в аеропорту, зокрема склад авіаційного палива.
Крім того, угорська компанія MOL повідомила американським чиновникам про зацікавленість у придбанні міжнародних активів підсанкційного "Лукойлу".
Саудівська компанія Midad Energy стала головним претендентом на купівлю закордонних активів "Лукойлу".
Також американська нафтова компанія Chevron та приватна інвестиційна фірма Quantum Capital Group, заснована техаським нафтовим магнатом Вілом ВанЛо, подали спільну заявку на купівлю закордонних активів російського "Лукойлу".
Додамо, у грудні 2025 року Ірак відновив видобуток нафти на родовищі "Західна Курна-2", який належить російській компанії "Лукойл". Раніше його продуктивність була скорочена через витік на експортному трубопроводі.