Ирак национализирует нефтяное месторождение "Лукойла", - Reuters

Кабинет министров Ирака одобрил планы национализации нефтяного месторождения "Западная Курна-2", чтобы избежать перебоев в производстве, связанных с санкциями США против российской компании "Лукойл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам источников агентства, государственная нефтяная компания Basra Oil возьмет на себя операции на нефтяном месторождении на год.

"Мы стремимся поддерживать бесперебойное производство, поскольку Ирак преодолевает неопределенность в отношении санкций США, и в течение 12 месяцев будет искать потенциальных покупателей доли "Лукойла", - сказал один из представителей Basra Oil.

Компания будет оплачивать зарплаты местных сотрудников, операционные расходы и выплаты подрядчикам, используя средства со счета нефтяного месторождения Majnoon, который будет пополняться поступлениями от продажи нефти государственной компанией SOMO.

Стоит отметить, что операционная доля "Лукойла" в месторождении в 75% является крупнейшим иностранным активом российского нефтяного гиганта. Его объем добычи составляет 460 тысяч баррелей в день - это около 9% от общего объема добычи в Ираке.