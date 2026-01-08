Ірак націоналізує нафтове родовище "Лукойлу", - Reuters

Кабінет міністрів Іраку схвалив плани націоналізації нафтового родовища "Західна Курна-2", щоб уникнути перебоїв у виробництві, пов’язаних із санкціями США проти російської компанії "Лукойл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами джерел агентства, державна нафтова компанія Basra Oil візьме на себе операції на нафтовому родовищі на рік.

"Ми прагнемо підтримувати безперебійне виробництво, оскільки Ірак долає невизначеність щодо санкцій США, і протягом 12 місяців шукатиме потенційних покупців частки "Лукойлу", - сказав один із представників Basra Oil.

Компанія буде оплачувати зарплати місцевих співробітників, операційні витрати та виплати підрядникам, використовуючи кошти з рахунку нафтового родовища Majnoon, який поповнюватиметься надходженнями від продажу нафти державною компанією SOMO.

Варто зазначити, що операційна частка "Лукойлу" у родовищі в 75% є найбільшим іноземним активом російського нафтового гіганта. Його обсяг видобутку становить 460 тисяч барелів на день - це близько 9% від загального обсягу видобутку в Іраку.