Интенсивность штурмов возросла на 30%. В ОВА рассказали об усилиях РФ возле Сумщины

Российские захватчики активизировали штурмы пограничных позиций в Сумской области. Враг также атакует объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Сумской областной военной администрации.

По словам начальника Сумской ОВА Владимира Артюха во время заседания Совета обороны, за последнюю неделю на 30% увеличилась интенсивность вражеских штурмовых действий на границе региона.

Чиновник сообщил, что за последние семь дней российские оккупанты совершили 47 штурмовых действий позиций украинских защитников в Сумской области. Отмечается, что основные усилия враг сосредотачивает в направлениях населенных пунктов Журавка и Басовка.

"Враг сконцентрирован на проведении контрнаступательной операции в Курской области, но наши военные дают достойный отпор противнику и наносят ему значительные потери", - сообщил руководитель ОВА.

Он также отметил, что существенно возросла и интенсивность применения авиации ВСУ, что "очень важно для поддержки Сил безопасности и обороны в уничтожении сил и средств противника".

Кроме того, рассказал чиновник, оккупанты продолжают проводить обстрелы по пограничью Сумской области, бить по объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Как сообщил Артюх, на этот раз основными целями противника стали предприятия пищевой промышленности (хлебо-мясокомбинаты, молокозаводы и т.д.).

Как констатировали в ОВА, враг выпустил 307 управляемых авиабомб по территории Сумской области, и больше всего от российских КАБов пострадали Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская громады.

Активизация врага возле Сумщины

В середине марта представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник рассказал, что вблизи Сумской области наблюдается продвижение к границе большого количества российских подразделений, которые были задействованы в Курской операции.

Перед тем в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщали, что российские оккупанты накапливают силы для более активных действий на приграничье Сумской области. Однако речь не идет о наступлении на Сумы.

Также, по информации Государственной пограничной службы, вражеские ДРГ продолжают пытаться пересечь границу Украины в Сумской области, а также минировать местность.

27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка зафиксировала подготовку РФ к новому наступлению. Глава государства уточнил, что угроза направлена на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия фактически начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области. В частности, в последнее время почти вдвое увеличилось количество наступательных действий со стороны врага. По словам генерала, россияне снова пытаются создать "буферную зону" на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей.

9 апреля президент Зеленский рассказал, что действия ВСУ на Белгородском направлении сорвали планы россиян по наступлению на Харьковскую и Сумскую области. Он пояснил, что врагу не удалось создать мощный наступательный "кулак".

Добавим, в обнародованном 10 апреля отчете Институте изучения войны (ISW) эксперты оценили возможности росармии для наступления на Сумы. Также аналитики указали на несколько важных моментов.

В частности, в ISW отмечают, что военное командование РФ, вероятно, пытается сформировать буферную зону вдоль международной границы в Сумской области, хотя "российские командиры могут намереваться продвинуться дальше в Сумскую область и в направлении города Сумы в будущем".