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РФ готовится к удару по Сумской области, но это не наступление на Сумы, - ЦПД

Суббота 15 марта 2025 16:42
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РФ готовится к удару по Сумской области, но это не наступление на Сумы, - ЦПД Фото: враг действует на пограничье (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты накапливают силы для более активных действий в приграничье Сумской области. Однако речь не идет о наступлении на Сумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Россияне действительно готовятся к более активным действиям в приграничье Сумщины и накапливают силы для удара по Сумщине. Не надо путать это с наступлением на Сумы", - пишет Коваленко.

Он отметил, что враг действует в приграничье, несет потери от Сил обороны, но все же готовится к новым ударам.

Также руководитель ЦПД добавил, что российский диктатор Владимир Путин делает эти вещи, пытаясь затягивать с прекращением огня, которое предлагают США.

Напомним, что сегодня премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с коллегами со всей Европы, Генсеком НАТО, лидерами Еврокомиссии, Совета ЕС, Канады, Австралии и Новой Зеландии, чтобы обсудить поддержку Украины.

Кроме того, стороны согласились, что если Путин откажется от прекращения огня и переговоров, тогда его будут принуждать к этому давлением.

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