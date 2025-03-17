ГПСУ о ситуации в Сумской области: ДРГ пытаются пересечь границу, минируют местность

Вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и в дальнейшем пытаются пересечь границу Украины в Сумской области, а также минировать местность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По словам Демченко, попытки захода вражеских ДРГ продолжаются. Наиболее активно враг действует на севере Сумской области. Впрочем, риск попытку захода ДРГ есть и на других участках границы с Россией в пределах региона.

Одну из вражеских диверсионно-разведывательных групп обнаружили фактически в Сумском районе. В связи с этим враг будет продолжать применять различные тактики, чтобы попытаться зайти на украинскую территорию.

Как пояснил спикер ГПСУ, ДРГ пытаются разоблачить построение украинской обороны, а также нанести поражение по украинским позициям, или проводить минирование местности.

В то же время на направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка враг применяет малые штурмовые группы с целью накопления сил на территории Украины, а также расширения зоны активных боевых действий. Силы обороны, в свою очередь, уничтожают пехотные группы, которые зашли на украинскую территорию, или же на подступах к границе.