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Інтенсивність штурмів зросла на 30%. В ОВА розповіли про зусилля РФ біля Сумщини

П'ятниця 11 квітня 2025 04:15
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Інтенсивність штурмів зросла на 30%. В ОВА розповіли про зусилля РФ біля Сумщини Фото: російські окупанти збільшили інтенсивність шурмів на прикордонні Сумщини (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники активізували штурми прикордонних позицій в Сумській області. Ворог також атакує об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Сумської обласної військової адміністрації.

За словами начальника Сумської ОВА Володимира Артюха під час засідання Ради оборони, за останній тиждень на 30% збільшилась інтенсивність ворожих штурмових дій на прикордонні регіону.

Чиновник поінформував, що за останні сім днів російські окупанти здійснили 47 штурмових дій позицій українських захисників на Сумщині. Зазначається, що основні зусилля ворог зосереджує в напрямках населених пунктів Журавка та Басівка.

"Ворог сконцентрований на проведенні контрнаступальної операції в Курській області, але наші військові дають гідну відсіч противнику та завдають йому значних втрат", - повідомив керівник ОВА.

Він також зазначив, що суттєво зросла й інтенсивність застосування авіації ЗСУ, що "дуже важливо для підтримки Сил безпеки та оборони у знищенні сил і засобів противника".

Крім того, розповів чиновник, окупанти продовжують здійснювати обстріли по прикордонню Сумщини, бити по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури.

Як повідомив Артюх, цього разу основними цілями противника стали підприємства харчової промисловості (хлібо-м'ясокомбінати, молокозаводи тощо).

Як констатували в ОВА, ворог випустив 307 керованих авіабомб по території Сумської області, й найбільше від російських КАБів постраждали Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська громади.

Активізація ворога біля Сумщини

В середині березня речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник розповів, що поблизу Сумської області спостерігається просування до кордону чималої кількості російських підрозділів, які були задіяні в Курській операції.

Перед тим у Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомляли, що російські окупанти накопичують сили для більш активних дій в прикордонні Сумської області. Однак мова не йде про наступ на Суми.

Також, за інформацією Державної прикордонної служби, ворожі ДРГ й надалі намагаються перетнути кордон України в Сумській області, а також мінувати місцевість.

27 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідка зафіксувала підготовку РФ до нового наступу. Глава держави уточнив, що загроза спрямована на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія фактично почала новий наступ на Харківську та Сумську області. Зокрема, останнім часом майже вдвічі збільшилась кількість наступальних дій з боку ворога. За словами генерала, росіяни знову намагаються створити "буферну зону" на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей.

9 квітня президент Зеленський розповів, що дії ЗСУ на Бєлгородському напрямку зірвали плани росіян щодо наступу на Харківську та Сумську області. Він пояснив, що ворогу не вдалося створити потужний наступальний "кулак".

Додамо, в оприлюдненому 10 квітня звіті Інституті вивчення війни (ISW) експерти оцінили можливості росармії для наступу на Суми. Також аналітики вказали на кілька важливих моментів.

Зокрема, в ISW зазначають, що військове командування РФ, ймовірно, намагається сформувати буферну зону вздовж міжнародного кордону в Сумській області, хоча "російські командири можуть мати намір просунутися далі в Сумську область і в напрямку міста Суми в майбутньому".

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