Рассеяли вражеский "кулак". Зеленский объяснил цель ВСУ в Белгородской области

Действия украинских военных на Белгородском направлении сорвали планы россиян по наступлению на Харьковскую и Сумскую области. Россиянам не удалось создать мощный наступательный "кулак".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.

Зеленский рассказал, что на сегодня более 67 тысяч военных РФ находится на Курском направлении.

"Они заканчивали это перемещение для наступления на Сумское направление. Надо было немного изменить их планы. Соответственно, были шаги в Курской области, где она граничит с Белгородским направлением. Соответствующие шаги были сделаны нашими воинами, что растянуло и не дало сформировать россиянам наступательный "кулак" в том виде, на который они рассчитывали", - пояснил президент.

Украинский президент рассказал, что на этом направлении сейчас происходит много атак, по его словам, больше всего атак, в среднем, именно на том направлении.

Зеленский рассказал, что утром заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Андрея Гнатова и командующего Сухопутных войск Михаила Драпатого. Во время разговора, Зеленский подробно узнал, что происходит на фронте, где есть проблемы, а где есть успехи.

"Шаги по Белгородскому направлению правильные, чтобы заставить россиян не сделать один "кулак" ни на Харьковском, ни на Сумском направлении", - подчеркнул он.

Президент считает, что сейчас стало очевидно, что украинская сторона смогла полностью наладить свою оборону и эффективно противодействовать на Курском направлении, несмотря на все сложности.

"Мы считаем, что это момент, когда заработало все в полном объеме. И Курск, и все заработало лучше с нашей стороны. При всех существующих сложностях", заметил он.