Индия возобновила закупки российской нефти несмотря на давление США, - Bloomberg

Среда 20 августа 2025 10:59
Индия возобновила закупки российской нефти несмотря на давление США, - Bloomberg
Автор: Владислава Ткаченко

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии вернулись к закупкам российской нефти Urals после короткой паузы, несмотря на высокие тарифы и критику со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников издания, Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. приобрели партии нефти в течение последних двух дней.

Отгрузка запланирована на сентябрь и октябрь. Источники, знакомые с ситуацией, попросили не называть их имена, поскольку не уполномочены комментировать публично.

Ранее в этом месяце государственные НПЗ приостановили закупки Urals из-за давления из США.

В конце июля правительство Индии попросило переработчиков подготовить планы отказа от российской нефти на случай прекращения поставок.

Один из чиновников уточнил, что это лишь сценарное планирование.

Торговый советник Белого дома Питер Наварро в колонке для Financial Times заявил, что возобновление закупок было обусловлено "наживой лобби крупных нефтяных компаний Индии", а не внутренними потребностями страны.

Министр финансов США Скотт Бессент добавил, что "самые богатые семьи в Индии" получили выгоду от покупки российской нефти, и подтвердил планы по повышению тарифов на Нью-Дели.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие заводы срочно прекратили закупки российской нефти после введения США масштабных пошлин на индийские товары.

По данным источников, компании ожидали указаний от правительства после решения США ввести дополнительные 25% пошлины на индийские товары. Новые меры были реакцией на непрекращающийся импорт российской нефти.

В МИД Индии сразу начали оправдывать необходимость покупки российской нефти, объясняя это внутренними потребностями страны и энергетической безопасностью.

