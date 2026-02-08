Индия массово отказывается от нефти из РФ ради сделки с Трампом, - Reuters

Позиция индийских компаний

По материалам издания, крупные игроки рынка, в частности Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries, пока не принимают предложения трейдеров по поставкам российского сырья на весенний период.

Некоторые отгрузки на март были запланированы заранее, новые сделки не заключаются.

В Министерстве иностранных дел Индии подчеркнули стремление страны к энергетической независимости и адаптации к глобальным изменениям.

"Диверсификация наших источников энергии в соответствии с объективными рыночными условиями и развивающейся международной динамикой является основой нашей стратегии", - заявил представитель индийского МИД.

Фактор США и заявления Трампа

Отказ от российского ресурса совпал во времени с прогрессом в отношениях с США.

Президент США Дональд Трамп уже отменил 25% тарифы на индийские товары, которые были введены именно из-за сотрудничества с РФ.

По словам американского лидера, Нью-Дели взяло на себя конкретные обязательства по ограничению торговли с агрессором.

Трамп отметил, что Индия обязалась прямо или косвенно прекратить импорт российской нефти.

Сейчас стороны работают над рамочным соглашением, которое надеются финализировать до марта. Оно предусматривает снижение торговых тарифов и углубление экономического сотрудничества.

Динамика сокращения поставок

Индия, которая после 2022 года была главным покупателем российской морской нефти, существенно уменьшает объемы.

Ожидается, что к марту импорт снизится до отметки ниже 1 млн баррелей в сутки, а в перспективе до 500-600 тысяч.

Зато нефтепереработчики увеличивают закупки в странах Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.