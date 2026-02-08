RU

Индия массово отказывается от нефти из РФ ради сделки с Трампом, - Reuters

Фото: Индия продолжит сокращение импорта российской сырой нефти (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Индийские нефтеперерабатывающие заводы прекращают закупки российской нефти. Такое решение может стать фундаментом для заключения масштабной торговой сделки между Нью-Дели и Вашингтоном.

Позиция индийских компаний

По материалам издания, крупные игроки рынка, в частности Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries, пока не принимают предложения трейдеров по поставкам российского сырья на весенний период.

Некоторые отгрузки на март были запланированы заранее, новые сделки не заключаются.

В Министерстве иностранных дел Индии подчеркнули стремление страны к энергетической независимости и адаптации к глобальным изменениям.

"Диверсификация наших источников энергии в соответствии с объективными рыночными условиями и развивающейся международной динамикой является основой нашей стратегии", - заявил представитель индийского МИД.

Фактор США и заявления Трампа

Отказ от российского ресурса совпал во времени с прогрессом в отношениях с США.

Президент США Дональд Трамп уже отменил 25% тарифы на индийские товары, которые были введены именно из-за сотрудничества с РФ.

По словам американского лидера, Нью-Дели взяло на себя конкретные обязательства по ограничению торговли с агрессором.

Трамп отметил, что Индия обязалась прямо или косвенно прекратить импорт российской нефти.

Сейчас стороны работают над рамочным соглашением, которое надеются финализировать до марта. Оно предусматривает снижение торговых тарифов и углубление экономического сотрудничества.

Динамика сокращения поставок

Индия, которая после 2022 года была главным покупателем российской морской нефти, существенно уменьшает объемы.

Ожидается, что к марту импорт снизится до отметки ниже 1 млн баррелей в сутки, а в перспективе до 500-600 тысяч.

Зато нефтепереработчики увеличивают закупки в странах Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

 

Индия уменьшает зависимость от РФ

Напомним, Индия стала одним из ключевых партнеров РФ в энергетической сфере после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Закупка сырья со скидками вызвала критику Запада, поскольку эти средства помогали Москве финансировать войну. Однако давление санкций и изменение вектора США заставили Нью-Дели пересмотреть свою стратегию.

Индия и в дальнейшем будет сокращать закупки российской сырой нефти, активно переориентируясь на других поставщиков. Один из крупнейших мировых импортеров энергоресурсов последовательно реализует стратегию диверсификации.

Уже в декабре 2025 года был зафиксирован спад поставок нефти из России в Индию - до около 1,2 млн баррелей в сутки, что стало самым низким показателем за последние три года. В январе объемы уменьшились еще больше - в среднем до 1,12 млн баррелей в день.

В то же время в декабре 2025 года Россия испытала существенное падение добычи сырой нефти, а общий экспорт снизился до минимума с августа того же года. Одной из причин стало резкое сокращение импорта со стороны Индии. Сейчас Китай фактически остается единственным крупным рынком сбыта российской нефти.

