Игнат указал на особенность Су-34 и Су-35, которые сбили Силы обороны

Как сообщалось ранее, с 17 февраля по 2 марта были поражены 12 Су-34 и 2 Су-35.

"Эти "сушки" были поражены в частности на Донецком, на Мариупольском направлениях и на юге. Они бьют на расстоянии примерно 50 километров от линии боевого столкновения, в общей сложности управляемая авиационная бомба пролетает около 70 километров", - пояснил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. .

Он отметил, что чем ближе данные самолеты подлетают, тем дальше они могут сбросить бомбу. Однако таким образом российские пилоты больше рискуют попасть в зону поражения украинского ПВО,

Игнат говорит, что обычно КАБы сбрасывает Су-34, а Су-35 совершает прикрытие. Впрочем, последний также способен использовать различные типы вооружения, в том числе управляемые авиабомбы.

Также эти истребители могут запускать ракеты Х-59, которые используют для ударов по объектам, находящимся на дальности до 285 километров, и противорадиолокационные Х-31П.

"Кроме того, с ними периодически работают вертолеты, устанавливающие радиопомехи. Су-34, как правило, летит с двумя бомбами. Их применяют на разных направлениях – и на северо-востоке, и на востоке, и на юге – для нанесения ударов", - рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.