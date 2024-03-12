Игнат указал на особенность Су-34 и Су-35, которые сбили Силы обороны

Российские самолеты Су-34 и Су-35 для удачного поражения целей обладают определенным радиусом действия. Чем ближе вражеский пилот приближается к цели, тем больше рискует быть сбитым украинскими силами ПВО.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Воздушный бой. Как Россия теряет самолеты и действительно ли у Украины есть проблемы с ПВО".
Как сообщалось ранее, с 17 февраля по 2 марта были поражены 12 Су-34 и 2 Су-35.
"Эти "сушки" были поражены в частности на Донецком, на Мариупольском направлениях и на юге. Они бьют на расстоянии примерно 50 километров от линии боевого столкновения, в общей сложности управляемая авиационная бомба пролетает около 70 километров", - пояснил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. .
Он отметил, что чем ближе данные самолеты подлетают, тем дальше они могут сбросить бомбу. Однако таким образом российские пилоты больше рискуют попасть в зону поражения украинского ПВО,
Игнат говорит, что обычно КАБы сбрасывает Су-34, а Су-35 совершает прикрытие. Впрочем, последний также способен использовать различные типы вооружения, в том числе управляемые авиабомбы.
Также эти истребители могут запускать ракеты Х-59, которые используют для ударов по объектам, находящимся на дальности до 285 километров, и противорадиолокационные Х-31П.
"Кроме того, с ними периодически работают вертолеты, устанавливающие радиопомехи. Су-34, как правило, летит с двумя бомбами. Их применяют на разных направлениях – и на северо-востоке, и на востоке, и на юге – для нанесения ударов", - рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.
За последние две недели украинские военные уничтожили немало российских самолетов. Так, 17 февраля уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, а уже 18 февраля "приземлили" еще один Су-34.
На следующий день командующий Воздушными силами сообщил об уничтожении еще двух российских самолетов на востоке. Еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля.
Кроме того, 23 февраля над Азовским морем сбили российский самолет А-50.
Еще два Су-34 были сбиты 27 февраля. А 29 февраля украинские войска уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще 2 Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.
Кроме того, вчера согласно данным Генерального штаба, украинские воины уничтожили еще один Су-34 .
Напомним, что сегодня тоже стало известно о сбитии российского самолета.
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