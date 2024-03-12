Воздушный бой. Как Россия теряет самолеты и есть ли у Украины проблемы с ПВО

У Украины могут быть неизвестные до сих пор мощные средства ПВО большой дальности (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

С февраля Россия потеряла больше Су-34, чем производит за год. Кроме того, под удар попали еще А-50 и Су-35. Как удается поражать вражескую авиацию, что с ПВО Украины, сколько Москва производит ракет и сколько могла получить от КНДР – в материале журналистки РБК-Украина Ульяны Безпалько.

При написании материала использовались комментарии спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, авиационного эксперта Константина Криволапа, публикации Defense Express, а также разговоры с представителями Сил обороны на условиях анонимности.

Силы обороны начали "охоту" за российскими самолетами, которые атакуют украинские позиции вблизи линии фронта. С середины февраля враг потерял более десятка истребителей-бомбардировщиков Су-34, что больше, чем поступило в армию противника за весь 2023 год. Именно этот тип "сушек" россияне в основном применяют для сброса управляемых (корректируемых) авиационных бомб (КАБов).

Это не весь перечень уничтоженных самолетов оккупационной армии. С начала года она лишилась еще по меньшей мере двух истребителей типа Су-35 – одних из самых современных в России, и еще двух редких самолетов ДРЛВ А-50, которые были поражены на таком расстоянии, которое раньше считалось недостижимым для Украины.

Это породило много версий и обсуждений: чем мы сбиваем эти самолеты, и действительно ли у нас сейчас все так критично с ПВО, как об этом написали одновременно несколько западных СМИ.

Российский самолетопад

КАБы россияне начали активно использовать по прифронтовым территориям примерно с середины весны прошлого года. Это переработанные обычные авиационные бомбы советских времен, которые имеют систему наведения и несут сотни килограммов взрывчатки. То есть они очень разрушительны.

С осени противник существенно нарастил применение КАБов по всей линии фронта, больше всего доставалось Авдеевке. Захватить этот город врагу удалось не в последнюю очередь благодаря тому, что он уничтожал бомбами все достижимые укрепрайоны наших войск.

Собеседник издания в спецслужбах говорит, что еще в мае прошлого года россияне сбрасывали около 25 КАБ в сутки, но с тех пор начали постепенно наращивать их применение. Сейчас противник ежедневно запускает не менее 60 КАБов, иногда их количество достигает или даже превышает сотню.

"Во второй половине прошлого года, согласно их распоряжениям, противник планировал запускать по 100 КАБ в день. По нашим данным, враг планирует восстановить и изготовить около 10 тысяч единиц таких управляемых авиабомб в год", – сказал информированный источник издания.

Истребитель Су-34 (фото: GettyImages)

Полностью действенных способов перехвата этих КАБов нет. Решение – сбивать их носители – разные типы "сушек". Учитывая, что дальность полета этих управляемых бомб от места пуска до цели составляет от 40 до 70 километров, российские истребители долгое время оставались недосягаемыми для нашей ПВО. Самолет просто подлетал на расстояние, с которого он не попадал в зону действия украинских зенитных ракетных комплексов, и поражал наши позиции у линии фронта. Однако с февраля Россия начала стремительно терять самолет за самолетом: с 17 февраля по 2 марта поражено 12 Су-34 и 2 Су-35.

"Эти "сушки" были поражены в частности на Донецком, Мариупольском направлениях и на юге. Они бьют на расстоянии примерно 50 километров от линии боевого столкновения, в целом управляемая авиационная бомба пролетает около 70 километров. Чем ближе они подлетают, тем дальше могут сбросить бомбу на наши позиции. Но чем ближе они подлетают, тем больше рискуют попасть в зону поражения нашей ПВО", – пояснил РБК-Украина спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



И истребитель-бомбардировщик Су-34, и многоцелевой истребитель Су-35, как правило, летают в составе ударной группы. Обычно КАБы сбрасывает Су-34, говорит Игнат, а Су-35 совершает прикрытие, хотя он тоже способен использовать различные типы вооружения, в том числе управляемые авиабомбы. Также эти истребители могут запускать ракеты Х-59, которые используют для ударов по объектам, находящимся на дальности до 285 километров, и противорадиолокационные Х-31П.

"Кроме того, с ними периодически работают вертолеты, устанавливающие радиопомехи. Су-34, как правило, летит с двумя бомбами. Их применяют на разных направлениях – и на северо-востоке, и на востоке, и на юге – для нанесения ударов", – рассказал Игнат.

Основная задача операций по сбитию "сушек" состоит в том, чтобы снизить интенсивность применения КАБов. Это, в свою очередь, должно облегчить положение наших войск в условиях, когда оккупанты стремятся развить свое наступление и двигаться вперед. Ведь без КАБов противник не способен ни активно наступать, ни поддерживать оборону.

Сейчас россияне действительно начали несколько меньше использовать КАБы, но это изменение пока не очень существенно, признается источник в спецслужбах. С одной стороны, за две недели украинская армия поразила почти годовой объем производства их самолетов-носителей. Согласно открытым данным, в 2023 году в оккупационные войска поступило 6 Су-34 и 10 Су-35, в 2022 году показатели были примерно такими же. Но у россиян их все равно остается много.

"В частности Россия имеет около 100 Су-34 и несколько меньше – до 100 Су-35. В этом году враг запланировал изготовить 34 боевых самолетов. Из них большинство приходится на Су-34 и Су-30 – еще один тип многоцелевого истребителя. Соответственно, операции против российской авиации будут продолжаться", – рассказал источник в спецслужбах.

Начиная с января Россия потеряла еще два – более редких самолета – ДРЛВ А-50У, регулярно осуществлявших воздушную разведку в районе Азовского моря. Один – 14 января, следующий – 23 февраля. Осенью и зимой 2022-2023 самолет этого типа регулярно взлетал в паре с Миг-31К над территорией Беларуси. Но после того как партизаны повредили А-50 на аэродроме "Мачулищи", его якобы забрали оттуда на ремонт в Россию.

Украина демонстрирует врагу, что может своими средствами ПВО достигать тактической авиации врага на фронте (фото: armyinform)

Главная функция этого самолета – обнаружение авиации, разведка расположения радиолокационных систем и комплексов ПВО, а также крылатых ракет. Он способен "сканировать" небо на дальность 500-600 км.

"По нашим данным, в арсенале у россиян осталось 5 исправных А-50 и А-50У, которые могут выполнять задачи. Но после того, как поразили второй А-50, они больше не летают вблизи Украины", – рассказал источник в спецслужбах. .

По всей вероятности, после уничтожения двух таких самолетов тактическая авиация врага стала более уязвимой. Сейчас россияне, очевидно, были вынуждены заменить свои средства слежения – в последнее время они увеличили активность и глубину полетов разведывательных дронов, также в небе стал чаще появляться Су-24МР.

Что с украинским ПВО

Вряд ли украинские Силы обороны способны уничтожить весь боевой авиапарк врага. Главная цель – демонстрация того, что на вооружении наших войск есть средства, способные достать до российских самолетов как из Харьковщины, так и Херсонщины, и каждый их вылет может стать последним. Приблизительно такая же картина сложилась в первые полтора месяца широкомасштабного вторжения. После того, как потери россиян в авиации перешли болевой порог, они перестали залетать вглубь нашей территории.

Что это за средства – остается дискуссионным вопросом. Это могла быть как одна из "путешествующих" систем Patriot, так и одна из гибридных систем ПУ Patriot + радар от С-300 в рамках проекта FrankenSAM.

"У нас хватает радаров до С-300, но нам нужно больше пусковых и зенитных ракет к ним. В рамках проекта FrankenSAM к ним используют пусковые от Patriot. Можно предположить, что эти "сушки" сбивали именно таким гибридным комплексом, поскольку сигнатура локатора Patriot очень отличается от сигнатуры локатора С-300. И если россияне видели сигнатуру от радара С-300, то у них было бы меньше опасений подлетать, потому что сам по себе комплекс С-300 к ним бы не достал", – предположил авиационный эксперт Константин Криволап. .

Если говорить об операциях с А-50, то вопросов еще больше, поскольку эти самолеты были поражены на предельной дальности работы Patriot. Причем – при условии, что его подвезли прямо под линию фронта, что крайне рискованно. Два источника в Силах обороны говорят, что по А-50 отработали советским комплексом С-200, его дальность поражения достигает 300 километров.

ЗРК С-200 в Музее Воздушных сил (фото: Википедия)

Комплекс С-200 – это одна из лучших разработок 60-х годов прошлого столетия, говорит Криволап. И хотя он считается мобильным комплексом, он далеко таковым не является. Скорее, его можно назвать комплексом, который можно транспортировать.

"Когда его начинают куда-то везти, это выглядит как целый караван – около 13 единиц разных машин. Плюс есть бетонные блоки, которые нужно подложить на ту площадку, с которой будет производиться пуск. И чтобы зарядить ракету в пусковую, там даже прокладываются железнодорожные рельсы ", – рассказывает эксперт. По его словам, время на развертывание такого комплекса – 24 часа по советским нормативам. Время на свертывание будет примерно таким же, соответственно, он не способен оперативно покинуть место пуска и скрыться.

"Поэтому чем сбивают вражескую авиацию – в частности А-50 – остается для нас тайной. Возможно, у нас появилось какое-то новое оружие, основанное на уже известных, но не применявшихся ранее принципах и технологиях", – рассуждает Криволап.

Такие операции указывают на то, что информация, которую с января распространил ряд западных СМИ, о критическом дефиците ракет к системам ПВО в Украине несколько преувеличена. Ведь, несмотря на торможение выделения помощи в Конгрессе, США – это не единственный поставщик зенитных ракет к ПВО, в частности к Patriot. Следует вспомнить, что по крайней мере две из этих систем были переданы Украине со стороны Германии. И даже в случае подтверждения информации о якобы поражении двух пусковых системы Patriot на Востоке, о которой написали несколько военных обозревателей и росСМИ, речь идет о поражении отдельных пусковых, а не целой системы: эта потеря будет болезненной, но не катастрофической. Сейчас на всех фото, которые распространялись в сети в качестве подтверждения, видны были только разбитые немецкие грузовики. Кроме того, у Воздушных сил есть и другие комплексы среднего радиуса действия, которые поступали от партнеров из Европы.

Во-вторых, после нескольких массированных ракетных атак тыловых территорий в декабре и январе противник был вынужден несколько снизить частоту и интенсивность ударов. И это тоже снизило нагрузку на ПВО и динамику расхода зенитных ракет. Источники издания в спецслужбах считают, что в течение февраля россияне пытались восстановить свои запасы ракет. Если говорить, например, о таких образцах как Х-101, за декабрь и январь они были отстреляны в объемах, равных четырем месяцам их производства.

Собеседник в спецслужбах говорит, что с января врагу не удалось нарастить объемы производства ракет. По данным источника, сейчас Россия производит около 130 стратегических ракет в месяц с дальностью более 350 километров.

Что касается северокорейских баллистических ракет КН-23/24, которые были замечены во время зимних обстрелов, то данные об их количестве, переданном Москве, отличаются. Хотя, по словам собеседников в Силах обороны, речь идет о небольших объемах поставок.

"Некоторые наши партнеры предоставляли нам данные о передаче 45 ракет от КНДР, другие говорили о 60. Однако у нас эти цифры вызывают сомнения. В частности, нам также говорили о передаче Пхеньяном семи пусковых установок к этим ракетам. До сих пор нами была зафиксирована только одна", – рассказал один из источников. Он также добавил, что на сегодня другой партнер России, с которым она также вела переговоры о баллистических ракетах – Иран – не предоставлял ей этого вооружения.

Однако Иран продолжает сотрудничать с Москвой по производству шахедов. Согласно оценке ГУР за январь, в России собирают около 350 этих БПЛА в месяц. Такие объемы позволяют агрессору поддерживать регулярность и массированность атак на нашу территорию. К примеру, в феврале противник запустил около 380 "шахедов". Однако сейчас зенитные ракеты гораздо реже используются для их сбивания.

"Безусловно, у нас есть дефицит зенитных ракет к системам ПВО. Наша власть постоянно обращается к представителям стран-партнеров о необходимости как дополнительных систем, так и ракет. Мы их применяем как для сбивания крылатых ракет, так и для отражения нападений российской авиации управляемыми авиабомбами. Хотя подавляющее большинство дронов сейчас сбивают именно мобильные огневые группы, ЗРК малой дальности, ПЗРК и зенитные пушки", – рассказал Юрий Игнат.