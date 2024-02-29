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Игнат: А-50 нет в небе уже четвертый день. Это помогает уничтожать российские самолеты

Фото: Юрий Игнат, пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины (facebook.com/yuriy.ignat)
Автор: Сергей Пышкин

Российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 нет в небе уже четвертый день. Это, в определенной степени, облегчает отработку по вражеской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Уже нет четвертый день (А-50 в небе, - ред.). Оккупанты делают выводы, что нечего шастать по нашему Азовскому морю. Таким образом они оттеснились подальше. Понятно, что враг получает меньше информации о наших радиолокационных станциях, средствах противовоздушной обороны, которые дают излучение. Последнее враг фиксирует с помощью воздушного радара, которым является А-50", - рассказал Игнат. 

Как пояснил спикер Воздушных сил, благодаря А-50 враг также может в режиме реального времени отслеживать воздушные цели на территории нашей страны, в том же числе и наших пилотов, которые ежедневно наносят удары по террористам. 

"Поэтому важность исчезновения А-50, даже временно, является для нас хорошим знаком. Возможно, это даже помогает в определенной степени отрабатывать по российским самолетам нашими средствами. Безусловно только позитив от уменьшения тех самолетов (А-50, - ред.)", - отметил представитель Воздушных сил.

Уничтожение российских самолетов

За последние две недели Вооруженные силы Украины уничтожили немало российских самолетов:

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