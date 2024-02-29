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Ігнат: А-50 немає в небі вже четвертий день. Це допомагає знищувати російські літаки

Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних сил України (facebook.com/yuriy.ignat)
Автор: Сергій Пишкін

Російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 немає в небі вже четвертий день. Це, певною мірою, полегшую відпрацювання по ворожій авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Вже немає четвертий день (А-50 у небі, - ред.). Окупанти роблять висновки, що немає чого шастати по нашому Азовському морю. Таким чином вони відтіснились подалі. Зрозуміло, що ворог отримує менше інформації про наші радіолокаційні станції, засоби протиповітряної оборони, які дають випромінювання. Останнє ворог фіксує за допомогою повітряного радара, яким є А-50", - розповів Ігнат. 

Як пояснив речник Повітряних сил, завдяки А-50 ворог також може в режимі реального часу відстежувати повітряні цілі на території нашої країни, у тому ж числі й наших пілотів, які щодня завдають ударів по терористах. 

"Тому важливість зникнення А-50, навіть тимчасово, є для нас добрий знаком. Можливе, це навіть допомагає певною мірою відпрацьовувати по російських літаках нашими засобами. Безумовно тільки позитив від зменшення тих літаків (А-50, - ред.)", - зауважив речник Повітряних сил. 

Знищення російських літаків

За останні два тижні Збройні сили України знищили вже чимало російських літаків:

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