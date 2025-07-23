На волне протестов. Что не так с законом о НАБУ и САП и какое решение предлагает Зеленский

22 июля Верховная Рада Украины проголосовала за скандальные правки к законопроекту 12414 , с помощью которых фактически подчинили НАБУ и САП Офису Генпрокурора. Вечером в нескольких городах Украины люди вышли на протесты, ожидая, что президент Владимир Зеленский ветирует законопроект, но он его подписал.

На следующий день президент собрал у себя руководителей ключевых правоохранительных органов и профильного министерства. Как власть реагирует на недовольство общества и как пытается исправить ситуацию, - читайте в материале РБК-Украина .

Голосование и скандальная подпись

Голосование за законопроект прошло в турборежиме, как его ранее называли сами депутаты от "Слуги народа". От момента принятия правок в комитетах парламента до фактического голосования прошло буквально несколько часов. При том, что многие проекты закона "висят" в Раде месяцами.

У многих критиков вопросы появились не столько к самому факту наличия поправок и желанию подчинить НАБУ и САП генеральному прокурору, сколько к тому, как быстро был принят законопроект. Несмотря на попытки блокировать трибуну, спикер парламента Руслан Стефанчук довел проект до голосования. Когда на табло появилась цифра "263", депутаты встретили ее аплодисментами и радостью.

Как только голосование закончилось, в НАБУ начался брифинг главы ведомства Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко. Кривонос объявил, что "была уничтожена антикоррупционная инфраструктура" и призвал президента ветировать закон. Также он отметил, что многие депутаты Рады, которые голосовали за правки, действовали в условиях конфликта интересов, поскольку и сами проходят по делам Бюро.

Также Кривонос прокомментировал обыски у детективов Бюро, которые проходили накануне. По его словам, даже тот факт, что в НАБУ обнаружили "крота", которого подозревают в работе на РФ, нельзя назвать поводом для подобных пертурбаций.

Пока представители власти не спешили коммуницировать этот вопрос с обществом, обстановка вокруг него накалялась. В социальных сетях предложили выйти на вечерние митинги и требовать от президента ветировать правки. Люди начали собираться около 20:00 на площадях Киева, Львова, Одессы и других городов Украины. С собой они принесли плакаты, на которых в разной форме дали понять, что поддерживают НАБУ и САП.

Параллельно с этим в Офисе Генпрокурора собрали быстрый брифинг, на который, кроме Руслана Кравченко, пришел Василий Малюк. Он первым делом рассказал о делах против нескольких сотрудников НАБУ, которых подозревают в работе на Россию и ее союзников.

"Господин Магомедрасулов на телефоне с Дагестаном организовывал туда поставки семян конопли. Это аграрный бизнес, принадлежащий его отцу. Его отец, параллельно он также занимался этой деятельностью", - заявил Малюк.

Также он защитил законопроект и заявил, что у НАБУ и САП никто не забирал независимости, а Украина - это правовое государство.

"Мы живем в правовом государстве? Я говорю в правовом. Основной закон какой? Конституция. Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законодатель. И поверьте мне, там то, что они голосовали, это вопрос нардепов, и лучше вам спросить у них. Это будет правильно и логично. Они дадут какие-то детали", - отметил глава СБУ.

Во время брифинга глава СБУ несколько раз дал понять, что выходил с Бюро на контакт в разное время, предупреждая их о "кротах", в частности о Викторе Гусарове, которого также подозревают в связях с Россией. Но в НАБУ, по словам Малюка, не отреагировали должным образом. Кроме того, детективы пришли с обысками к главе Нацгвардии Александру Пивненко, чем очень деморизовали военных.

"Он этого не заслуживает. А потом это все понесли по Telegram-каналам. Половина Нацгвардии опустила оружие и не захотела делать задания, потому что они сомневаются, что это наш командир. А другая половина в Киев захотела ехать. И министр Клименко, можете его спросить, неделю объезжал все свои части и проводил с ними работу", - добавил Малюк.

Кравченко, в свою очередь, отметил, что его назначил президент, которого избрал народ, поэтому ему как Генпрокурору можно доверять.

"Нашего президента избрал народ, большинство этого народа. Президент решил подать мою кандидатуру. Он подал. Верховная Рада проголосовала и она избирается народом. Если вы не поддерживаете того или иного депутата, который находится в ВР, у нас так Конституция принята, у нас народ выбирает, а не только этот зал вместе со мной. Это правовая структура, правовое правительство", - отметил Кравченко.

Пока длился брифинг, на площадях украинских городов собирались люди. По разным оценкам, в одном Киеве возле театра имени Франко собралось несколько тысяч человек. Все ждали решения Зеленского. Поздно вечером, практически перед концом дня на сайте Верховной Рады появилось сообщение, что законопроект был подписан президентом. Потом на несколько минут эта строка исчезла, но потом появилась снова. На митингах это решение встретили возгласами "Позор!"

После полуночи со своим видеообращением выступил президент - позже обычного. Он касательно "прошел" темой НАБУ и САП, заявив, что говорил с Кривоносом, Клименко, Малюком и Кравченко, и обсудил "вызовы".

"Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российского влияния - от этого нужно все очистить. И справедливости должно стать больше. Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежали, должны быть расследованы", - отметил Зеленский.

23 июля - протесты продолжаются

На следующий день после принятия скандальных поправок около полудня Зеленский опубликовал фото с главами всех ключевых правоохранительных органов - СБУ, НАБУ, САП, ГБР, НАПК, а также с министром внутренних дел. В публикации президент отметил, что у украинцев главный враг - это Россия, уголовные производства не должны длиться годами, а протестующие были услышаны.

"Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждой институции. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждой институции, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы. Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим", - отметил Зеленский.

Также он сообщил, что на следующей неделе будет еще одна встреча со всеми правоохранительными структурами, чтобы наработать план совместных действий.

После этого в Офисе Генпрокурора снова состоялся брифинг. Руслан Кравченко в очередной раз заверил, что не намерен влиять на НАБУ и САП, сохраняет им независимость, но будет следить за ходом дел, если их развитие покажется ему недостаточно эффективным.

Также он сообщил, что не будет забирать у Бюро дело вице-премьер-министра Алексея Чернышева, но подумает над тем, чтобы отдать производство в отношении Игоря Коломойского в другую подследственность. Стоит отметить, что в этот же день НАБУ и САП заявили, что завершили следствие в отношении олигарха и дела "ПриватБанка".

Кроме этого Кравченко заявил, что на встрече с Зеленским руководство НАБУ и САП выразило свое недовольство правками, поэтому все руководители и президент решили, что нужно собрать все замечания и скорректировать закон.

В этот же день журналисты встретились с министром внутренних дел Игорем Клименко. Он тоже прокомментировал скандальный закон, отметив, что, согласно Конституции Украины, в стране должен быть один генеральный прокурор.

"Генеральный прокурор, наделенный полномочиями Верховной Рады, должен нести полноту ответственности. Я не вмешиваюсь в работу органов досудебного расследования и тем более - работу Генеральной прокуратуры. Но, конечно, мы общались с ним. Должно быть обязательное сотрудничество. Это то, что требует президент. Мы с генпрокурором говорили об общей ситуации в государстве. Что нам необходимо вместе сделать для того, чтобы удержать спокойствие", - отметил Клименко.

Также он просил не смещать акценты и не устраивать ссоры внутри государства. Журналисты, в ответ на это, резонно заметили, что скандальную ситуацию создала сама власть. Министр же добавил, что НАБУ и САП продолжают работать, их никто не ликвидировал.

Клименко также привел в пример обыски в Нацгвардии, отметив, что коррупцию "эффективнее искоренять через совместную работу, а не использовать необдуманные основания".

"Не исключено, учитывая факты сотрудничества с врагом должностных лиц НАБУ, что это было прямое указание спецслужб нашего врага. Вы представляете, как это повлияло на моральный дух боевых бригад Нацгвардии? Я сначала сам разобрался в ситуации, разговаривал с Семеном Юрьевичем Кривоносом, когда понял, что к чему, что к Пивненко претензий нет, поехал на фронт. Там встречался с командирами бригад, с личным составом. Потому что командующий для них - авторитет", - отметил Клименко.

Тем временем митинг продолжился, люди снова вышли на площади городов с требованием отменить правки. Реагируя на критику Зеленский в своем ежевечернем обращении заявил, что инициирует законопроект, который усилит антикоррупционную структуру.

"Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка и не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка. И, что очень важно, все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут", - заявил президент.

В то же время сразу несколько народных депутатов сообщили, что Рада соберется в экстренном режиме на следующей неделе и будет голосовать за предложенный Зеленским законопроект.

Стоит отметить, что скандальные правки относительно работы НАБУ и САП удивили иностранных партнеров Украины.

22 июля на них отреагировали в Еврокомиссии, заявив, что независимость антикоррупционных структур надо сохранять, со своими заявлениями выступили, в частности, в МИД и Чехии, Еврокомиссары Марта Кос, Валдис Домбровскис. Хотя скептики утверждают, что реакция Европы вряд ли перерастет в нечто большее, чем просто критика.