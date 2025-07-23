На хвилі протестів. Що не так із законом про НАБУ та САП і яке рішення пропонує Зеленський

22 липня Верховна Рада України проголосувала за скандальні правки до законопроєкту 12414 , за допомогою яких фактично підпорядкували НАБУ і САП Офісу Генпрокурора. Увечері в кількох містах України люди вийшли на протести, очікуючи, що президент Володимир Зеленський ветує законопроєкт, але він його підписав.

Наступного дня президент зібрав у себе керівників ключових правоохоронних органів і профільного міністерства. Як влада реагує на невдоволення суспільства і як намагається виправити ситуацію, - читайте в матеріалі РБК-Україна .

Голосування і скандальний підпис

Голосування за законопроєкт відбулося в турборежимі, як його раніше називали самі депутати від "Слуги народу". Від моменту ухвалення правок у комітетах парламенту до фактичного голосування минуло буквально кілька годин. При тому, що багато проєктів закону "висять" у Раді місяцями.

У багатьох критиків питання з'явилися не стільки до самого факту наявності поправок і бажання підпорядкувати НАБУ і САП генеральному прокурору, скільки до того, як швидко було ухвалено законопроєкт. Незважаючи на спроби блокувати трибуну, спікер парламенту Руслан Стефанчук довів проєкт до голосування. Коли на табло з'явилася цифра "263", депутати зустріли її оплесками та радістю.

Щойно голосування закінчилося, у НАБУ розпочався брифінг глави відомства Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка. Кривонос оголосив, що "було знищено антикорупційну інфраструктуру" і закликав президента ветувати закон. Також він зазначив, що багато депутатів Ради, які голосували за правки, діяли в умовах конфлікту інтересів, оскільки й самі проходять у справах Бюро.

Також Кривонос прокоментував обшуки у детективів Бюро, які проходили напередодні. За його словами, навіть той факт, що в НАБУ виявили "крота", якого підозрюють у роботі на РФ, не можна назвати приводом для подібних пертурбацій.

Поки представники влади не поспішали комунікувати це питання із суспільством, обстановка навколо нього загострювалася. У соціальних мережах запропонували вийти на вечірні мітинги й вимагати від президента ветувати правки. Люди почали збиратися близько 20:00 на площах Києва, Львова, Одеси та інших міст України. Із собою вони принесли плакати, на яких у різній формі дали зрозуміти, що підтримують НАБУ і САП.

Паралельно з цим в Офісі Генпрокурора зібрали швидкий брифінг, на який, крім Руслана Кравченка, прийшов Василь Малюк. Він насамперед розповів про справи проти кількох співробітників НАБУ, яких підозрюють у роботі на Росію та її союзників.

"Пан Магомедрасулов на телефоні з Дагестаном організовував туди поставки насіння конопель. Це аграрний бізнес, що належить його батькові. Його батько, паралельно він також займався цією діяльністю", - заявив Малюк.

Також він захистив законопроєкт і заявив, що в НАБУ і САП ніхто не забирав незалежності, а Україна - це правова держава.

"Ми живемо в правовій державі? Я кажу в правовій. Основний закон який? Конституція. Ніхто нікого не ліквідовував. Я не депутат і не законодавець. І повірте мені, там те, що вони голосували, це питання нардепів, і краще вам запитати в них. Це буде правильно і логічно. Вони дадуть якісь деталі", - зазначив голова СБУ.

Під час брифінгу голова СБУ кілька разів дав зрозуміти, що виходив із Бюро на контакт у різний час, попереджаючи їх про "кротів", зокрема про Віктора Гусарова, якого також підозрюють у зв'язках із Росією. Але в НАБУ, за словами Малюка, не відреагували належним чином. Крім того, детективи прийшли з обшуками до голови Нацгвардії Олександра Півненка, чим дуже деморизували військових.

"Він цього не заслуговує. А потім це все понесли по Telegram-каналах. Половина Нацгвардії опустила зброю і не захотіла робити завдання, тому що вони сумніваються, що це наш командир. А інша половина в Київ захотіла їхати. І міністр Клименко, можете його запитати, тиждень об'їжджав усі свої частини і проводив із ними роботу", - додав Малюк.

Кравченко, зі свого боку, зазначив, що його призначив президент, якого обрав народ, тому йому як Генпрокурору можна довіряти.

"Нашого президента обрав народ, більшість цього народу. Президент вирішив подати мою кандидатуру. Він подав. Верховна Рада проголосувала і вона обирається народом. Якщо ви не підтримуєте того чи іншого депутата, який перебуває у ВР, у нас так Конституцію ухвалено, у нас народ обирає, а не тільки цей зал разом зі мною. Це правова структура, правовий уряд", - зазначив Кравченко.

Поки тривав брифінг, на площах українських міст збиралися люди. За різними оцінками, в одному Києві біля театру імені Франка зібралося кілька тисяч людей. Усі чекали на рішення Зеленського. Пізно ввечері, практично перед кінцем дня на сайті Верховної Ради з'явилося повідомлення, що законопроєкт був підписаний президентом. Потім на кілька хвилин цей рядок зник, але потім з'явився знову. На мітингах це рішення зустріли вигуками "Ганьба!"

Після опівночі зі своїм відеозверненням виступив президент - пізніше, ніж зазвичай. Він дотично "пройшов" темою НАБУ і САП, заявивши, що говорив із Кривоносом, Клименком, Малюком і Кравченком, та обговорив "виклики".

"Антикорупційна інфраструктура буде працювати. Тільки без російського впливу - від цього потрібно все очистити. І справедливості має стати більше. Звичайно, НАБУ і САП працюватимуть. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають бути розслідувані", - зазначив Зеленський.

23 липня - протести тривають

Наступного дня після ухвалення скандальних поправок близько опівдня Зеленський опублікував фото з очільниками всіх ключових правоохоронних органів - СБУ, НАБУ, САП, ДБР, НАЗК, а також із міністром внутрішніх справ. У публікації президент зазначив, що в українців головний ворог - це Росія, кримінальні провадження не повинні тривати роками, а протестувальники були почуті.

"Усі ми чуємо, що говорить суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дадуть змогу зміцнити роботу кожної інституції, розв'язати наявні суперечності, зняти загрози. Усі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо", - зазначив Зеленський.

Також він повідомив, що наступного тижня буде ще одна зустріч з усіма правоохоронними структурами, щоб напрацювати план спільних дій.

Після цього в Офісі Генпрокурора знову відбувся брифінг. Руслан Кравченко вкотре запевнив, що не має наміру впливати на НАБУ і САП, зберігає їм незалежність, але стежитиме за перебігом справ, якщо їхній розвиток видасться йому недостатньо ефективним.

Також він повідомив, що не забиратиме в Бюро справу віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, але подумає над тим, щоб віддати провадження щодо Ігоря Коломойського в іншу підслідність. Варто зазначити, що цього ж дня НАБУ і САП заявили, що завершили слідство щодо олігарха і справи "ПриватБанку".

Окрім цього Кравченко заявив, що на зустрічі із Зеленським керівництво НАБУ і САП висловило своє незадоволення правками, тож усі очільники та президент вирішили, що потрібно зібрати всі зауваження та скоригувати закон.

Цього ж дня журналісти зустрілися з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Він теж прокоментував скандальний закон, зазначивши, що, згідно з Конституцією України, у країні має бути один генеральний прокурор.

"Генеральний прокурор, наділений повноваженнями Верховної Ради, повинен нести повноту відповідальності. Я не втручаюся в роботу органів досудового розслідування і тим більше - роботу Генеральної прокуратури. Але, звичайно, ми спілкувалися з ним. Має бути обов'язкова співпраця. Це те, що вимагає президент. Ми з генпрокурором говорили про загальну ситуацію в державі. Що нам необхідно разом зробити для того, щоб утримати спокій", - зазначив Клименко.

Також він просив не зміщувати акценти й не влаштовувати сварки всередині держави. Журналісти, у відповідь на це, резонно зауважили, що скандальну ситуацію створила сама влада. Міністр же додав, що НАБУ і САП продовжують працювати, їх ніхто не ліквідував.

Клименко також навів як приклад обшуки в Нацгвардії, зазначивши, що корупцію "ефективніше викорінювати через спільну роботу, а не використовувати необдумані підстави".

"Не виключено, враховуючи факти співпраці з ворогом посадових осіб НАБУ, що це була пряма вказівка спецслужб нашого ворога. Ви уявляєте, як це вплинуло на моральний дух бойових бригад Нацгвардії? Я спочатку сам розібрався в ситуації, розмовляв із Семеном Юрійовичем Кривоносом, коли зрозумів, що до чого, що до Півненка претензій немає, поїхав на фронт. Там зустрічався з командирами бригад, з особовим складом. Тому що командувач для них - авторитет", - зазначив Клименко.

Тим часом мітинг продовжився, люди знову вийшли на площі міст із вимогою скасувати правки. Реагуючи на критику Зеленський у своєму щовечірньому зверненні заявив, що ініціює законопроєкт, який посилить антикорупційну структуру.

"Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть", - заявив президент.

Водночас одразу кілька народних депутатів повідомили, що Рада збереться в екстреному режимі наступного тижня і голосуватиме за запропонований Зеленським законопроєкт.

Варто зазначити, що скандальні правки щодо роботи НАБУ і САП здивували іноземних партнерів України.

22 липня на них відреагували в Єврокомісії, заявивши, що незалежність антикорупційних структур треба зберігати, зі своїми заявами виступили, зокрема, в МЗС і Чехії, Єврокомісари Марта Кос, Валдіс Домбровскіс. Хоча скептики стверджують, що реакція Європи навряд чи переросте в щось більше, ніж просто критика.