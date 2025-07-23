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Зеленский пообещал новый закон с нормами о независимости НАБУ и САП

Среда 23 июля 2025 19:30
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Зеленский пообещал новый закон с нормами о независимости НАБУ и САП Фото: президент Владимир Зеленский (t me V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский сообщил о предстоящих изменениях в украинской системе правопорядка. Готовится соответствующий законопроект.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время вечернего обращения.

По его словам, в ближайшее время в Верховную Раду будет внесен президентский законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных институтов и исключить любое российское влияние на правоохранительные органы.

"Было много совещаний с чиновниками, с представителями правоохранительных органов. Очень подробно говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР, Генеральный прокурор Украины - мне важно было, чтобы каждый дал свои аргументы", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что участники обсуждений услышали друг друга и озвучили то, "что давно накапливалось". По его словам, стороны договорились о командной работе и мерах, которые могут "реально дать ощущение неотвратимости наказания, а следовательно, справедливости в Украине".

Кроме того, Зеленский заявил, что руководители правоохранительных и антикоррупционных институтов вместе предложат план действий - "план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине". Он также заверил, что все участники обсуждений услышали запросы общества, которые озвучиваются в социальных сетях, на улицах и в личных разговорах.

"Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка", - заявил глава государства.

Он также подчеркнул: "Не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка".

Президент подчеркнул, что все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут сохранены. Он также ожидает предложений по конкретным нормам от руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, в частности от генерального прокурора. Законопроект должен быть реализован в рамках общей стратегии трансформации государства.

Законопроект о НАБУ и САП

В прошлый понедельник СБУ пришла в САП с проверкой по соблюдению законодательства о гостайне. В том же числе обыски проходили у детективов НАБУ с целью "нейтрализации российского влияния".

А уже вчера парламент поддержал законопроект №12414, который предусматривает урезание полномочий НАБУ и САП. В частности, согласно документу:

  • генпрокурор получит полномочия закрывать производство на основании ходатайства стороны защиты;
  • генпрокурор сможет лично подписывать сообщения о подозрении высокопоставленным чиновникам;
  • руководитель САП теряет право входить в состав группы прокуроров - это будет решать только генпрокурор.

Перед рассмотрением законопроекта антикоррупционные ведомства призвали народных депутатов не поддерживать документ. Также это вызвало большой резонанс в суспилства в Киеве и ряде других городов вспыхнули акции протеста. Впрочем, вечером, 22 июля, Зеленский все же подписал закон.

Сегодня стало известно, что Зеленский провел встречу с главами правоохранительных и антикоррупционных органов на фоне протестов из-за закона №12414

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НАБУ САП Владимир Зеленский
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