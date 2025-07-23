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Дело Коломойского: САП и НАБУ завершили расследование схемы на 9,2 млрд гривен

Киев, Среда 23 июля 2025 15:54
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Дело Коломойского: САП и НАБУ завершили расследование схемы на 9,2 млрд гривен Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

САП и НАБУ завершили следствие по делу бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Его подозревают в попытке завладеть 9,2 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

Как отметили правоохранители, досудебное расследование в деле Коломойского и еще 5 лиц - бывший сотрудников "ПриватБанка", которые подозреваются в завладении более 9,2 млрд гривен, было завершено.

При этом детективы НАБУ начали передавать материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Дело Коломойского

НАБУ и САП установили, что на протяжении января - марта 2015 года один из руководителей "ПриватБанка" разработал план завладения средствами банковского учреждения, чтобы профинансировать свою офшорную компанию и увеличить свою долю в банке.

Для этого он, по версии правоохранителей, привлек пятерых сотрудников "ПриватБанка", в том числе главу правления, его заместителей и руководителей отдельных департаментов.

Эти сотрудники помогли провернуть махинацию: они сфальсифицировали документы, чтобы банк якобы должен был выплатить одной из компаний более 9,2 млрд гривен за обратный выкуп облигаций по завышенной цене.

Часть этих денег - более 446 млн гривен - была "отмыта" через сделки с ценными бумагами и перечислена на личный счет владельца банка. Позже он вложил эти средства обратно в "ПриватБанк", чтобы формально выполнить требования по Программе финансового оздоровления. Остальные деньги участники схемы использовали по своему усмотрению.

Все участники схемы подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных такими статьями Уголовного кодекса:

  • 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • 209 (легализация доходов, полученных преступным путем);
  • 366 (подделка документов).

Подозрение Коломойскому

Напомним, подозрение олигарху Игорю Коломойскому в хищении более 9,2 млрд гривен объявили еще 7 сентября 2023 года.

При этом 2 сентября того же года ему объявили о подозрении в отмывании крупной суммы средств путем вывода за границу. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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ПриватБанк НАБУ САП Игорь Коломойский
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