Что такое НАБУ и САП: чем занимаются антикоррупционные органы и в чем разница

НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - это центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Ведомство занимается выявлением, расследованием и раскрытием коррупционных и других уголовных правонарушений.

НАБУ может:

проводить оперативно-розыскные мероприятия и заводить дела;

истребовать уголовные производства и информацию у других органов;

получать данные об имуществе, доходах, бюджетных средствах;

иметь доступ к реестрам и информационным системам;

знакомиться с документами, в том числе с ограниченным доступом

получать банковскую, финансовую и депозитарную информацию;

опечатывать помещения и изымать документы (по решению суда);

привлекать специалистов и экспертов (в т.ч. иностранцев);

создавать совместные следственные группы;

беспрепятственно входить в госорганы, воинские части;

использовать транспорт физических и юридических лиц;

направлять органам обязательные к рассмотрению рекомендации;

сотрудничать с физическими лицами, поощрять их;

вносить представления в суд о признании сделок недействительными;

создавать информационные системы для оперативной работы;

хранить, носить и применять огнестрельное оружие;

выдавать средства защиты лицам, взятым под защиту;

сотрудничать с международными органами;

получать материалы международной правовой помощи;

представлять интересы государства в зарубежных юрисдикциях;

инициировать создание специальных условий в местах содержания;

использовать техсредства для снятия информации с сетей.

САП

В свою очередь САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) - это подразделение Офиса генерального прокурора, которое процессуально руководит делами НАБУ.

Прокуроры САП:

согласовывают подозрения, которые готовит НАБУ,

представляют дела в суде,

поддерживают обвинение в антикоррупционных процессах.

Поэтому, НАБУ расследует коррупционные преступления, а САП руководит расследованиями, представляет дела в суде. НАБУ это независимый орган, деятельность которого контролирует парламент и НАПК. А САП - часть Офиса генпрокурора.

Законопроект 12414

Напомним, ранее мы писали, что сегодня на рассмотрении в Раде законопроект 12414 по НАБУ и САП. Антикоррупционные ведомства выступили с заявлением, в котором призывают нардепов не поддерживать инициативу.

Как отмечают в САП и НАБУ, законопроект предусматривает следующие положения: