Что такое НАБУ и САП: чем занимаются антикоррупционные органы и в чем разница

Верховная Рада сегодня должна рассмотреть резонансный законопроект, который касается НАБУ и САП. По мнению антикоррупционных органов, он будет иметь негативное влияние на их работу.
Занимаются ли НАБУ и САП и в чем между ними разница - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - это центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Ведомство занимается выявлением, расследованием и раскрытием коррупционных и других уголовных правонарушений.
В свою очередь САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) - это подразделение Офиса генерального прокурора, которое процессуально руководит делами НАБУ.
Поэтому, НАБУ расследует коррупционные преступления, а САП руководит расследованиями, представляет дела в суде. НАБУ это независимый орган, деятельность которого контролирует парламент и НАПК. А САП - часть Офиса генпрокурора.
Напомним, ранее мы писали, что сегодня на рассмотрении в Раде законопроект 12414 по НАБУ и САП. Антикоррупционные ведомства выступили с заявлением, в котором призывают нардепов не поддерживать инициативу.
Как отмечают в САП и НАБУ, законопроект предусматривает следующие положения:
Вчера в НАБУ заявили, что Служба безопасности Украины, якобы, без официального предупреждения, пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.
Кроме этого СБУ и Офис генпрокурора проводили спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
В свою очередь в СБУ заявили о комплексной проверке Специализированной антикоррупционной прокуратуры по соблюдению законодательства о государственной тайне. В ведомстве отметили, что не получали доступа к секретной информации.
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