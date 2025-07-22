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Что такое НАБУ и САП: чем занимаются антикоррупционные органы и в чем разница

Иллюстративное фото: в чем разница между НАБУ и САП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Верховная Рада сегодня должна рассмотреть резонансный законопроект, который касается НАБУ и САП. По мнению антикоррупционных органов, он будет иметь негативное влияние на их работу.

Занимаются ли НАБУ и САП и в чем между ними разница - читайте в материале РБК-Украина ниже.

НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - это центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Ведомство занимается выявлением, расследованием и раскрытием коррупционных и других уголовных правонарушений.

НАБУ может:

  • проводить оперативно-розыскные мероприятия и заводить дела;
  • истребовать уголовные производства и информацию у других органов;
  • получать данные об имуществе, доходах, бюджетных средствах;
  • иметь доступ к реестрам и информационным системам;
  • знакомиться с документами, в том числе с ограниченным доступом
  • получать банковскую, финансовую и депозитарную информацию;
  • опечатывать помещения и изымать документы (по решению суда);
  • привлекать специалистов и экспертов (в т.ч. иностранцев);
  • создавать совместные следственные группы;
  • беспрепятственно входить в госорганы, воинские части;
  • использовать транспорт физических и юридических лиц;
  • направлять органам обязательные к рассмотрению рекомендации;
  • сотрудничать с физическими лицами, поощрять их;
  • вносить представления в суд о признании сделок недействительными;
  • создавать информационные системы для оперативной работы;
  • хранить, носить и применять огнестрельное оружие;
  • выдавать средства защиты лицам, взятым под защиту;
  • сотрудничать с международными органами;
  • получать материалы международной правовой помощи;
  • представлять интересы государства в зарубежных юрисдикциях;
  • инициировать создание специальных условий в местах содержания;
  • использовать техсредства для снятия информации с сетей.

САП

В свою очередь САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) - это подразделение Офиса генерального прокурора, которое процессуально руководит делами НАБУ.

Прокуроры САП:

  • согласовывают подозрения, которые готовит НАБУ,
  • представляют дела в суде,
  • поддерживают обвинение в антикоррупционных процессах.

Поэтому, НАБУ расследует коррупционные преступления, а САП руководит расследованиями, представляет дела в суде. НАБУ это независимый орган, деятельность которого контролирует парламент и НАПК. А САП - часть Офиса генпрокурора.

Законопроект 12414

Напомним, ранее мы писали, что сегодня на рассмотрении в Раде законопроект 12414 по НАБУ и САП. Антикоррупционные ведомства выступили с заявлением, в котором призывают нардепов не поддерживать инициативу.

Как отмечают в САП и НАБУ, законопроект предусматривает следующие положения:

  • генпрокурору предоставляется доступ ко всем производствам НАБУ;
  • он будет иметь право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел;
  • получит полномочия закрывать производство на основании ходатайства стороны защиты;
  • сможет лично подписывать сообщения о подозрении высокопоставленным чиновникам;
  • руководитель САП теряет право входить в состав группы прокуроров - это будет решать только генпрокурор.

 

Обыски в НАБУ и САП

Вчера в НАБУ заявили, что Служба безопасности Украины, якобы, без официального предупреждения, пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.

Кроме этого СБУ и Офис генпрокурора проводили спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В свою очередь в СБУ заявили о комплексной проверке Специализированной антикоррупционной прокуратуры по соблюдению законодательства о государственной тайне. В ведомстве отметили, что не получали доступа к секретной информации.

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