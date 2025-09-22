Крещатик в Киеве ежедневно будут перекрывать: во сколько и какая причина

В Киеве уже на этой неделе начнут перекрашивать Крещатик. Это будет происходить ежедневно в 09:00 - на время общенациональной минуты молчания.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, уже готовится соответствующее распоряжение. Соответствующие указания получит патрульная полиция, Центр организации дорожного движения, департамент транспорта, подразделения, которые отвечают за коммуникации в обществе.

"Крещатик - сердце столицы. А столица - сердце и пример для всей Украины. Жду не понимания, а уважения к тем, кто отдал жизнь за нашу жизнь. Ежедневно в 09:00. Остановись. Почти", - написал он.

Стоит напомнить, что еще в начале года стало известно, что в Киеве наработали рекомендации по проведению минуты молчания. Позже был утвержден перечень мероприятий по проведению ежедневной минуты молчания. Тогда в КГГА объяснили также, будет ли останавливаться транспорт Киева каждое утро.

Также в феврале система объявления пассажирам о начале минуты молчания заработала в столичном транспорте молчания.

С 1 апреля сообщения о начале общенациональной минуты молчания появились на рекламных площадках на улицах и на информационных стендах на станциях метро.